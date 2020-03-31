Hướng dẫn cách trang điểm tone tây sang trọng, quyến rũ 

Làm đẹp 31/03/2020 05:03

Cách trang điểm tone tây được rất nhiều bạn nữ lựa chọn do nó mang đến vẻ đẹp quyến rũ mà vẫn không kém phần sang trọng, hiện đại khi xuất hiện trước đám đông.

Nội dung bài viết

Bên cạnh những phong cách trang điểm nhẹ nhàng Á Đông thì hiện nay phong cách makeup tone tây đang được nhiều bạn nữ lựa chọn bởi nó mang đến sự trưởng thành, quyến rũ hơn so với các phong cách trang điểm khác. Cùng tìm hiểu cách trang điểm tone tây chi tiết qua nội dung bài viết dưới này.

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Cách trang điểm tone tây bắt kịp xu hướng Tây Âu - Ảnh minh họa: Internet

5 bước cơ bản trong cách trang điểm tone tây cho bạn gái

Để áp dụng thành công cách trang điểm tone tây các bạn nữ cần phải trải qua 5 bước cơ bản dưới đây:

  • Sử dụng kem lót và kem nền 

Kem lót giúp các bạn nữ dưỡng ẩm da và cũng là lớp hỗ trợ các công đoạn trang điểm sau được bám chặt trên da. Các bạn nữ cần lưu ý bất cứ loại da nào cũng có một loại kem lót chuyên biệt, với những bạn gái da khô thì nên chọn các loại kem lót có thành phần dưỡng ẩm cao, còn những bạn da dầu thì nên chọn kem lót có khả năng kiềm dầu sẽ tốt cho da.

Sau khi đánh kem lót thì việc tiếp theo là bạn đánh kem nền lên da, với cách trang điểm theo phong cách phương Tây, các bạn gái cần lựa chọn những loại kem nền tối hơn da thật từ 1 – 2 tone để mang lại màu da chuẩn Tây hơn. 

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Sử dụng kem lót, kem nền phù hợp với từng loại da - Ảnh minh họa: Internet
  • Tạo khối khuôn mặt 

Mục đích của việc tạo khối mang lại sự thon gọn và nhấn nhá vào các đường nét cho khuôn mặt được rõ hơn. Việc sử dụng phấn hoặc kem sẽ rất phù hợp cho việc tạo khối khuôn mặt. Thông thường việc tạo khối ở các vùng chữ T, mũi, 2 bên gò má, xương quai hàm là những điểm được các bạn nữ phương Tây chú trọng.

Các bạn gái cần lưu ý trong sử dụng các màu phấn kem tạo khối là phấn sáng highlight và phấn tạo khối tông tối. Phấn sáng highlight các bạn nên sử dụng vào những vùng như: sống mũi, chóp mũi, mí dưới mắt, cằm… còn với phấn tông tối các bạn nên dùng tại các vàng như: 2 bên cánh mũi, xương quai hàm…

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Tạo khối khuôn mặt - Ảnh minh họa: Internet
  • Trang điểm mắt đậm sắc nét

Trong cách trang điểm mắt tone tây thì việc trang điểm đôi mắt đậm, sắc sảo là điều không thể bỏ qua. Việc sử dụng phấn mắt màu đậm và phấn nhũ làm sáng chính là gợi ý để bạn nữ có một đôi mắt sâu hút hồn. Các tone màu như nâu, xám, đồng… là những tông màu thích hợp trong trang điểm cho đôi mắt tone tây.

Để tạo ra đôi mắt sắc sảo, các bạn gái nên đánh mắt theo nhiều tầng màu và trang điểm phần đuôi mắt thật đậm mang đến sự quyến rũ. 

Bạn cũng có thể sử dụng một đôi mi giả cong dài trang điểm cho đôi mắt cũng là một ý tưởng không tồi, làm tăng sự thu hút với người đối diện.

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Trang điểm mắt đậm, sắc nét - Ảnh minh họa: Internet
  • Chân mày cong và sắc

Những cô gái phương Tây ưa chuộng dáng chân mày cong hình vòng cung và có đuôi sắc sảo. Với đường kẻ chân mày, bạn nên dùng bút kẻ có đầu kẻ sắc và tạo khung theo hình vòng cung trước, rồi sử dụng bút kẻ chân mày và phấn tô theo khung đã kẻ sẵn.

Với cách làm trên bạn có thể định hình được đường kẻ và cũng tránh cho việc kẻ chỗ cao chỗ thấp làm mất đi vẻ đẹp và sự cân đối của lông mày. 

Bạn nữ nên lựa chọn màu chân mày đồng màu với màu tóc để lớp trang điểm được hài hòa, tự nhiên. 

  • Makeup đôi môi dày và căng mọng 

Một đôi môi dày, căng mọng, quyến rũ của các cô gái phương Tây mang đến sự hiện đại, sang trọng nhưng vẫn không kém phần phóng khoáng.

Bạn nên sử dụng son lì màu nude kẻ lấn ra viền môi một chút hoặc đánh khối tạo độ sâu cho vùng giữa huyệt nhân trung, hai bên khóe môi và tạo nên độ dày cho môi một cách thích hợp. Thêm vào đó hãy tạo độ bóng cho đôi môi để có được đôi môi đầy đặn như mong muốn.

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Makeup đôi môi dày và căng mọng - Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý trong trang điểm tone tây 

Trong phần nội dung trên chúng ta đã được tìm hiểu hướng dẫn trang điểm phong cách tây qua 5 bước, để có khuôn mặt Tây như ý các bạn gái cần lưu ý một số điểm như sau:

  • Lựa chọn màu phấn hoặc kem lót phù hợp với loại da của bản thân, tránh trường hợp sử dụng sai sẽ làm hỏng lớp trang điểm trên khuôn mặt.
  • Những bạn nữ có làn da nhạy cảm cần test mỹ phẩm trước khi trang điểm để xem có gây kích ứng da hay không. Bạn nên bôi một lượng nhỏ mỹ phẩm lên vùng cổ tay và vùng da dưới nhỏ dưới mang tai và theo dõi trong vài giờ xem có xảy ra hiện tượng gì không, nếu không thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng loại mỹ phẩm đó để make up da mặt.
  • Các bạn nữ không nên lạm dụng các sản phẩm dưỡng có tác dụng chống nhăn, làm mềm hoặc săn chắc da vì trong thành phần của các sản phẩm này có chứa nhiều retinol dễ khiến làn da của bạn bị dị ứng.
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Lựa chọn loại mỹ phẩm phù hợp với từng loại da - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là nội dung bài viết hướng dẫn cách trang điểm tone tây qua 5 bước và những lưu ý trong cách trang điểm này. Hy vọng với những hướng dẫn trên, các bạn nữ có thể áp dụng và trang điểm thành công, mang lại sự tự tin, quyến rũ khi xuất hiện trước đám đông. 

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