Cách trang điểm lớp nền hoàn hảo đẹp xuất sắc

Dưới đây là cách đánh lớp nền hoàn hảo và các bước tạo lớp nền hoàn hảo cho mọi làn da.

Lớp nền hoàn hảo cho da là điều kiện tiên quyết để chị em có một làn da make up ưng ý. Tuy nhiên, để có được một lớp nền đẹp không hề đơn giản với nhiều cô nàng mới bập bẹ tập trang điểm , thậm chí là những cô nàng đã điệu đà lâu nhưng không hề nắm vững kỹ thuật, vừa tiết kiệm thời gian vừa đẹp. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn học thêm kỹ năng và mẹo để có một lớp nền và make up kiên cố.

Nước hoa hồng hay kem dưỡng ẩm là một trong những loại mỹ phẩm chăm sóc da không thể thiếu, nhằm bảo vệ và cấp ẩm cho da đồng thời giúp lớp trang điểm thêm mịn màng. Nước hoa hồng hoặc kem dưỡng ẩm giúp làn da thêm tươi trẻ đồng thời bảo vệ lớp phấn trang điểm bám lâu trên da.

Sử dụng nước ấm sẽ không đủ làm sạch sâu các chất bẩn và cặn bã dư thừa bám sâu trong lỗ chân lông. Do đó, hãy dùng loại sữa rửa mặt phù hợp với từng đặc điểm của da. Massage nhẹ nhàng cho chất bẩn sạch dần. Lưu ý: Không nên chà xát mạnh làm tổn thương da, đồng thời không nên để sữa rửa mặt bám lâu trên da gây kích ứng. Cuối cùng, dùng khăn bông mềm thấm nước hoặc để da khô tự nhiên. Có thể sử dụng toner để giúp làm sạch sâu hơn và cân bằng da.

Hãy dưỡng da bằng nước hoa hồng trước khi dùng kem nền - Ảnh minh họa: Internet

Trước khi đánh lớp nền tầm 5 phút, bạn nên sử dụng nước hoa hồng/kem dưỡng ẩm. Điều này quyết định đến độ mịn của lớp nền.

Bước 3: Xịt setting spray

Setting spray hay còn gọi là dung dịch cố định sẽ giúp lớp trang điểm bền hơn và khó tan chảy ngay cả trong thời tiết nóng nực nhất. Bên cạnh đó, khi xịt lên da sẽ tạo nên một lớp mỏng tạo độ khô thoáng và mịn màng cho da, từ đó giúp kem nền bám chắc hơn trên da và lâu trôi.

Bước 4: Thoa kem lót

Sau khi lớp màng setting spray đã khô, tiếp theo hãy thoa primer (kem lót) lên vùng chữ T, vùng nhân trung, hai bên cánh mũi và cằm. Kem lót không những giúp cho da kiềm dầu tốt hơn mà còn giúp che phủ hiệu quả các lỗ chân lông, mang lại cho bạn một làn da mượt mà và dễ ăn kem nền hơn. Các loại kem lót có tính kiềm dầu sẽ hạn chế dầu tiết ra nhiều và làm trôi lớp kem nền.

Thoa một lớp kem lót để kem nền bám chặt da hơn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Tán kem nền - Cách đánh lớp nền mỏng mịn

Để có một lớp nền hoàn hảo, mịn mượt và khô thoáng, bạn nên dùng kem nền lâu trôi hoặc phấn nước.

Nếu bạn nhận thấy lớp kem nền trên mặt không mấy mịn màng, thậm chí còn nhiều mảng da khô, thì khả năng cao là thao tác đánh kem nền của bạn bị sai. Lời khuyên dành cho bạn ở đây là hãy dùng miếng mút thấm một ít nước, vắt nhẹ và sau đó tán lớp nền cho thật mịn, tự nhiên. Sẽ không còn tình trạng dày cộm hoặc bóng nhờn nữa.

Dùng cọ tán đều kem nền lên da mặt - Ảnh minh họa: Internet

Lần lượt trình tự như sau:

Bắt đầu tán kem từ mũi, dùng miếng mút dặm từng chút một xung quanh vùng mũi, rồi đến má, sau đó là hai bên rìa của khuôn mặt đến phía dưới chân tóc, rồi lại quay trở lại chính giữa khuôn mặt.

Thực hiện tương tự cho vùng cằm và xương quai hàm bằng cách chấm kem chính giữa cằm rồi tán đều sang hai bên phía quai hàm.

Đối với vùng xung quanh mắt, hãy lấy ít kem hơn so với những vùng còn lại hoặc thậm chí còn một ít kem trên cọ, bạn cũng có thể chấm nhẹ vào chính giữa lông mày rồi tán ra ngoài. Chậm nhẹ ở phần bọng mắt phía dưới và tán mỏng xuống trung tâm mặt.

Cuối cùng, chấm đều lên khuôn mặt lại một lần nữa để kem nền được phân bổ đều hơn. Tán kem nhẹ nhàng theo vòng tròn để loại bỏ lớp kem còn dư thừa, tránh hiện tượng loang lổ, giúp da mềm mịn và trông tự nhiên hơn.

Lưu ý: Với mỗi lần dùng, chỉ nên lấy một lượng kem lót bằng hạt đậu để giúp lớp nền mỏng mịn hơn.

Bước 6: Dùng kem che khuyết điểm

Nếu bạn muốn dùng kem che khuyết điểm để lớp nền hoàn hảo hơn, hãy chọn loại chống nước để tránh bị trôi khi đổ mồ hôi. Dùng bông mút để tán kem che khuyết điểm đều lên chỗ nhiều khuyết điểm và ra xung quanh.

Bước 7: Phủ phấn

Sau khi tán kem nền, hãy phủ một lớp phấn mỏng để giữ lớp nền được cố định. Dùng một chiếc cọ đầu bông cọ nhẹ lên mặt để phấn bám vào lớp nền vừa đánh.

Dùng cọ đầu bông phủ phấn lên mặt để cố định lớp nền - Ảnh minh họa: Internet

Bước 8: Sử dụng highlight

Với những ai da dầu, highlight chính là cách để giúp lớp nền thêm căng bóng. Bí quyết ở đây là sử dụng một cây cọ tán nhẹ phấn lên những vùng sáng nhất mặt như gò má, nhân trung và sống mũi để giúp da thêm căng mượt.

Bước 9: Xịt khoáng giữ makeup

Đây là một cách giữ lớp nền lâu trôi. Sau khi trang điểm xong, xịt khoáng sẽ tạo nên một lớp trang điểm có bố cục đều đặn, mịn mượt tự nhiên. Bên cạnh đó, xịt khoáng còn giúp cho lớp make up bền màu và lâu trôi hơn.

Xịt khoáng để giữ lớp nền và lớp trang điểm lâu trôi - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng qua bài viết trên, bạn có thể biết thêm nhiều bí quyết để sở hữu được một lớp nền hoàn hảo, đẹp không tì vết. Chúc bạn luôn xinh đẹp và tự tin tỏa sáng.