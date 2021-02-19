Khi đắp mặt nạ nghệ, dùng tinh bột nghệ là tốt nhất. Bởi tinh bột nghệ là kết tinh của nguyên cả một quá trình sàng lọc, loại bỏ các tạp chất và tách tinh dầu vô cùng phức tạp. Vì vậy mà tinh bột nghệ cô đọng được những tinh chất, có hiệu quả tốt trong việc làm đẹp và bồi bổ sức khỏe .

Nghệ luôn được biết đến là “thần dược” trị mụn và làm đẹp hiệu quả. Bởi nó chứa nhiều hoạt chất quý như Curcumin, vitamin E, K, Kali, Canxi, sắt, kẽm… cùng với tính kháng khuẩn mạnh nhanh chóng giúp các nàng làm trắng da, trị mụn và giảm thâm nám. Chính vì vậy, bạn còn ngần ngại gì nữa mà không đắp mặt nạ nghệ , kiên trì thực hiện 2-3 lần/tuần bạn sẽ kinh ngạc với hiệu quả đạt được.

Mặc dù mặt nạ tinh bột nghệ rất tốt, nhưng chị em vẫn nên nhắc khi sử dụng. Xác định làn da của mình thuộc loại da nào để lựa chọn công thức mặt nạ nghệ phù hợp, tránh được các tác dụng phụ ngoài ý muốn. Hơn nữa, cũng giống như các loại mặt nạ khác, khi bạn quá lạm dụng thì sẽ phản tác dụng. Bởi nghệ chứa một lượng nhỏ axit dễ gây ăn mòn và khiến da bị bắt nắng nhanh.

Dùng tinh bột nghệ vừa uống vừa thoa bên ngoài sẽ rất tốt cho việc làm trắng da, cải thiện các vết thâm nám và trị mụn. Bên cạnh đó còn hạn chế được các dấu hiệu lão hóa, các chị em sẽ cảm thấy tự tin hơn với làn da mịn màng của mình.

Các công thức làm mặt nạ nghệ phù hợp với nhiều loại da

Để mặt nạ nghệ đạt được hiệu quả tốt nhất thì bạn nên đắp và dàn đều trên khuôn mặt. Làm như vậy toàn bộ làn da mặt được thẩm thấu đều các dưỡng chất và vitamin, nuôi dưỡng một cách toàn diện. Muốn làm được điều này bạn hãy vừa soi gương vừa đắp mặt nạ. Nếu không yên tâm thì hãy nhờ một ai đó đắp giúp nhé!

Khi da mặt bị nám và tàn nhang thì hãy dùng mặt nạ nghệ kết hợp với cám gạo.

Mặt nạ cám gạo tinh bột nghệ

Tinh bột nghệ: 1 muỗng.

Sữa tươi không đường: 1 muỗng.

Bột gạo cám gạo: 1 muỗng.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu cần thiết thì bạn hãy trộn đều lại với nhau thành hỗn hợp sền sệt. Tiếp theo vệ sinh da mặt sạch sẽ rồi thoa đều hỗn hợp lên da. Massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm đều vào da. Nằm thư giãn khoảng 20-30 phút rồi rửa sạch bằng nước mát. Với công thức này bạn hãy thực hiện đều đặn 2-3 lần/tuần, sau khoảng 1 tháng bạn sẽ thấy ngay hiệu quả cải thiện.

Mặt nạ cám gạo bột nghệ tốt đánh bay nám và tàn nhang

Sở dĩ loại mặt nạ này có hiệu quả trong việc nhanh chóng đẩy lùi mụn và tàn nhang là do cám gạo chứa các protein, glucid và các vitamin E, B1, B2, B6 giúp nuôi dưỡng làn da. Hiệu quả càng được nhân lên khi kết hợp với hoạt chất curcumin trong nghệ, giúp làn da tăng sức đề kháng và hỗ trợ tái tạo tế bào cho da.

Tuy nhiên, bạn chỉ nên đắp mặt nạ này vào buổi tối để đạt được hiệu quả tốt nhất, tránh các tác động của môi trường xung quanh. Khi đi ra ngoài cần thoa kem chống nắng để bảo vệ làn da an toàn.

Đối với những chị em nào nhiều mụn, chữa mãi mà không khỏi thì hãy sử dụng mặt nạ nghệ và mật ong.

Mặt nạ nghệ và mật ong

Nguyên liệu cần có:

Bột mì

Mật ong

Sữa tươi không đường

Tinh bột nghệ

Loại mặt nạ này có tính kháng viêm mạnh mẽ, chống khuẩn, nhanh chóng tiêu diệt các vi khuẩn gây mụn. Bởi sự kết hợp giữa tinh bột nghệ và mật ong vô cùng hoàn hảo, giải quyết triệt để tình trạng mụn trên da. Đồng thời còn hỗ trợ dưỡng ẩm và mang lại cho bạn một làn da trắng mịn như ý.

Mặt nạ nghệ và mật ong diệt mụn hiệu quả

Do đó, mỗi tuần bạn hãy đắp mặt nạ tinh bột nghệ và mật ong 2-3 lần. Bạn hãy trộn đều bột mì, mật ong, sữa tươi không đường, tinh bột nghệ thành hỗn hợp sền sệt. Sau khi vệ sinh da mặt sạch sẽ thì thoa đều hỗn hợp lên mặt. Nằm thư giãn khoảng 15-20 phút rồi rửa sạch bằng nước mát.

Tuy nhiên với những chị em da hơi ngăm đen mà muốn sáng bật tông và trở nên đều màu hơn thì hãy sử dụng loại mặt nạ tinh bột nghệ và sữa chua.

Mặt nạ tinh bột nghệ và sữa chua

Các dưỡng chất của tinh bột nghệ kết hợp cùng với các acid lactic trong sữa chua nhanh chóng làm sạch da. Từ đây hỗ trợ phòng ngừa các sắc tố melanin. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa trong hỗn hợp này sẽ giúp làm đều màu da. Nhờ đó mà làn da sáng màu hơn, trở nên mịn màng, sáng bóng, ngăn ngừa nếp nhăn hiệu quả.

Để làm ra loại mặt nạ này, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau đây:

Sữa tươi

Sữa chua không đường

Bột nghệ

Mặt nạ nghệ và sữa chua nhanh chóng làm đều màu da

Bạn trộn đều các nguyên liệu đã chuẩn bị sao cho trở thành hỗn hợp sánh mịn. Sau khi rửa mặt và vệ sinh da sạch sẽ thì đắp hỗn hợp, thoa đều lên trên da. Dùng tay massage nhẹ nhàng theo chiều kim đồng hồ để các dưỡng chất thẩm thấu sâu vào bên trong làn da. Bạn chờ khoảng 15-20 phút, sau đó rửa sạch lại với nước mát. Bạn kiên trì thực hiện khoảng 2-3 lần/tuần các quầng thâm mắt sẽ biến mất, nhanh chóng chào đón làn da mịn màng và trắng sáng như mong đợi.

Mặt nạ tinh bột nghệ và dầu dừa

Mặt nạ tinh bột nghệ và dầu dừa rất thích hợp cho làn da nhờn mụn. Dầu dừa là nguyên liệu cấp ẩm hiệu quả trong làm đẹp. Khi kết hợp với nghệ sẽ tạo thành loại mặt nạ dưỡng ẩm, trị mụn và ngăn ngừa lão hóa tuyệt vời. Hơn thế nữa, loại mặt nạ này còn có tính kháng khuẩn mạnh, giúp loại bỏ tình trạng nhiễm trùng sâu bên trong và giảm hiện tượng sưng, đỏ. Nhờ đó da được điều trị mụn trứng cá, mụn nhọt, trở nên khỏe mạnh hơn.

Bạn cần chuẩn bị:

Dầu dừa

Tinh bột nghệ

Mặt nạ nghệ và dầu dừa phù hợp cho da nhờn

Đầu tiên, bạn hãy trộn đều tinh bột nghệ và dầu dừa. Tiếp theo dùng sữa rửa mặt để làm sạch da rồi thoa đều hỗn hợp lên da, massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm đều lên da. Nằm thư giãn khoảng 15-20 phút rồi rửa sạch với nước mát, bạn sẽ cảm nhận làn da có sự thay đổi rõ rệt căng mịn, sáng bóng và sạch nhờn hơn rất nhiều.

Mặt nạ tinh bột nghệ và chanh

Hỗn hợp mặt nạ bột nghệ và chanh có tác dụng vô cùng hiệu quả trong việc tẩy tế bào chết, se khít lỗ chân lông. Đặc biệt còn nhanh chóng làm giảm chất nhờn trên mặt, làm sáng da tự nhiên, giảm mụn, làm mờ vết thâm trên da.

Nguyên liệu cần có:

1 muỗng tinh bột nghệ

2 muỗng canh nước ép chanh tươi

Trộn đều các nguyên liệu đã chuẩn bị, sau đó thoa đều lên da mặt, nằm thư giãn khoảng 10-15 phút. Sau đó rửa sạch với nước mát rồi dùng khăn bông lau khô, thoa thêm kem dưỡng ẩm, không dầu.

Khi đắp loại mặt nạ này bạn cần bảo vệ da thật kỹ, tránh không được để tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Khi ra ngoài nhớ bôi kem chống nắng bởi chanh có tính acid, dễ bắt nắng khi gặp ánh nắng trực tiếp.

Mặt nạ bột nghệ và chanh đánh bay tế bào chết

Lưu ý: Nếu sở hữu làn da nhạy cảm thì bạn không nên dùng loại mặt nạ này. Vì chanh có tính axit nhẹ dễ bào mòn và kích ứng cho da nhạy cảm.

Trên đây là các công thức mặt nạ nghệ đơn giản, có tác dụng dưỡng da mặt hiệu quả, nhanh chóng giúp làm dịu và chữa lành làn da từ bên trong, loại bỏ vi khuẩn, giảm sưng, đỏ ở những vùng bị tổn thương. Những cách này không làm mất quá nhiều thời gian, vì thế trước khi đi ngủ, các chị em hãy lựa chọn loại mặt nạ nghệ phù hợp để đắp nhé!