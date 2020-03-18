Cách đắp mặt nạ nghệ giúp trị mụn hiệu quả

Nghệ là loại củ rất quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Củ nghệ có thể dùng để tán ra thành bột mang lại nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe . Ngoài ra, nghệ còn có tác dụng trị mụn trứng cá và làm đẹp da được nhiều chị em thực hiện tại nhà. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cách đắp mặt nạ nghệ trị mụn trứng cá hiệu quả cho các chị em tham khảo.

Với những thành phần dinh dưỡng có trong nghệ, chúng có tác dụng hiệu quả trong trị mụn trứng cá, trị nám da, làm mờ vết sẹo và giảm thiểu các nếp nhăn trên da. Hoạt chất curcumin có trong nghệ giúp ngăn ngừa nhiễm trùng do vi khuẩn gây ra mụn trứng cá, chữa lành các vùng da bị viêm, sưng tấy. Ngoài ra, các vitamin trong nghệ còn có tác dụng dưỡng da, tái tạo tế bào da mới, cho bạn làn da sạch mụn, không còn sẹo và nếp nhăn.

Trong thành phần của nghệ chứa hợp chất curcumin có tác dụng chống viêm, chống oxy hóa hiệu quả. Bên cạnh đó, nghệ còn chứa nhiều các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như protein, chất xơ và các vitamin C, E, K, các nguyên tố vi lượng kali, sắt, đồng,…

Mặt nạ nghệ chứa nhiều dưỡng chất trị mụn và làm đẹp da hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cách đắp mặt nạ nghệ trị mụn trứng cá hiệu quả

Bạn có thể sử dụng mặt nạ bột nghệ trị mụn hiệu quả bằng việc kết hợp với các nguyên liệu khác dưới đây.

Mặt nạ tinh bột nghệ mật ong

Mật ong có tính kháng khuẩn cao, có thể khử trùng và chữa lành các vết thương. Sử dụng mặt nạ nghệ mật ong giúp trị mụn trứng cá và mụn nhọt một cách hiệu quả.

Cách thực hiện:

Chuẩn bị 1 thìa tinh bột nghệ và 2 thìa mật ong nguyên chất.

Cho tinh bột nghệ và mật ong vào một chiếc bát rồi trộn đều cho đến khi hỗn hợp kết dính lại.

Thoa đều hỗn hợp lên da mặt và để nguyên trong thời gian 20 phút.

Rửa lại mặt bằng nước ấm rồi sử dụng khăn mềm lau khô mặt.

Nên đắp mặt nạ nghệ mật ong tuần mấy lần? câu trả lời đó là bạn nên thực hiện phương pháp này từ 2 -3 lần/tuần để cho làn da sạch mụn và mịn màng.

Mặt nạ nghệ mật ong giúp da mịn màng và trắng sáng - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ nghệ sữa chua

Mặt nạ tinh bột nghệ sữa chua có tác dụng khử trùng, trị mụn trứng cá, mụn nhọt, giảm các vết thâm nám và chống lão hóa da. Sữa chua có công dụng tẩy tế bào da chết, dưỡng ẩm da, cho làn da mềm mại.

Cách thực hiện:

Bạn chuẩn bị các nguyên liệu: 1 thìa tinh bột nghệ, 1 thìa sữa chua không đường, vài giọt nước cốt chanh.

Trộn đều hỗn hợp trên đến khi sánh mịn.

Rửa sạch mặt sau đó thoa đều hỗn hợp lên khắp toàn bộ da mặt. Giữ nguyên trong thời gian 20 phút.

Cuối cùng, rửa lại mặt bằng nước ấm.

Lưu ý bạn chỉ nên thực hiện phương pháp này từ 2 – 3 lần/ tuần, tránh lạm dụng quá nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến làn da.

Mặt nạ nghệ sữa chua giúp trị mụn nhọt và thâm nám - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ nghệ nước lọc

Một phương pháp rất đơn giản nhưng mang lại hiệu quả trị mụn rất tốt đó là đắp tinh bột nghệ với nước lọc. Trong thành phần của nghệ chứa chất curcumin có khả năng trị mụn trứng cá rất tốt.

Cách thực hiện:

Chuẩn bị 1 thìa tinh bột nghệ và 3 thìa nước lọc.

Trộn đều tinh bột nghệ với nước lọc đến khi hỗn hợp nhuyễn và mịn.

Thoa đều hỗn hợp trên lên da mặt và massage nhẹ nhàng toàn bộ da mặt.

Cuối cùng rửa sạch lại bằng nước sạch

Với cách đắp mặt nạ nghệ này, bạn sẽ tạo ra chiếc mặt nạ nghệ trắng da có thể làm được mọi lúc, mọi nơi.

Mặt nạ nghệ nước lọc giúp trắng da, trị mụn - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi đắp mặt nạ nghệ

Để mang đến hiệu quả trị mụn cũng như làm đẹp da bạn cần hiểu được cách đắp mặt nạ nghệ đúng cách:

Không đắp mặt nạ nghệ quá lâu: Bạn không nên đắp mặt nạ nghệ trên da mặt quá lâu (>30 phút). Việc đắp mặt nạ quá lâu không những không mang nhiều hiệu quả trong trị mụn và làm đẹp da mà nó còn để lại màu vàng rất khó rửa sạch, cũng như làm to lỗ chân lông.

Không sử dụng sữa rửa mặt sau đắp mặt nghệ: Việc sử dụng sữa rửa mặt hoặc các loại nước tẩy rửa khác sau khi đắp mặt nạ nghệ là rất sai lầm bởi nó sẽ làm mất tác dụng của tinh bột nghệ trên da mặt, đồng thời có thể gây hại cho da mặt. Bạn chỉ nên sử dụng nước ấm để rửa lại mặt sau khi đắp mặt nạ nghệ.

Không sử dụng nguyên liệu lạ: Bạn chỉ nên kết hợp nghệ với mật ong hoặc sữa chua, nước lọc làm mặt nạ đắp mặt, tránh sử dụng của nguyên liệu lạ có thể khiến da mặt trở nên nhiều mụn, sần sùi, rất khó điều trị sau này.

Không đắp mặt nạ nghệ quá lâu - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là các nội dung tìm hiểu cách đắp mặt nạ nghệ trị mụn hiệu quả mà bạn có thể áp dụng ngay tại nhà. Hy vọng bài viết đã cung cấp những thông tin hữu ích để bạn đọc dễ dàng thao tác, thực hiện, sớm cho làn da sạch mụn trứng cá, mịn màng và trắng sáng.