Ngày 11/11, nữ sinh L.M.H. (SN 2007, hộ khẩu thường trú xã Đồng Tiến, Thanh Hóa; hiện sống tại xã Gia Lâm, Hà Nội) đã dũng cảm ngăn chặn một vụ sàm sỡ ngay tại bến xe Mỹ Đình.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 15h15 ngày 11/11, khi đi tuyến xe buýt số 46 đến bến, nữ sinh H. bất ngờ giữ lại một người đàn ông khi phát hiện người này có hành vi đụng chạm vùng nhạy cảm của mình.

Nữ sinh nhanh chóng khống chế đối tượng - Ảnh: VietNamNet

Nhận được tin báo, ông Trần Ngọc Hòa – Giám đốc bến xe Mỹ Đình – cùng các nhân viên nhanh chóng có mặt, lắng nghe trình bày của cô gái và lập tức đưa đối tượng về trạm xử lý, sau đó chuyển cho Công an phường Từ Liêm giải quyết theo thẩm quyền.

Một hành khách chứng kiến vụ việc cho biết: “Khi xe chuẩn bị khởi hành, tôi nghe thấy tiếng hét từ xe bên cạnh. Tò mò, tôi nhìn ra thì thấy nữ sinh đang giữ một người đàn ông.

Ban đầu hắn định bỏ đi, nhưng cô gái kiên quyết không buông, còn gọi cả lái xe và phụ xe vào hỗ trợ. Hóa ra cô bị hắn quấy rối trên xe".

Hành động dũng cảm của nữ sinh L.M.H. là minh chứng hiếm hoi giữa thực tế các vụ sàm sỡ tại bến xe, bến tàu, nơi nhiều nạn nhân vẫn thường im lặng.

Người đàn ông được Bến xe Mỹ Đình bàn giao cho công an xử lý các bước tiếp theo - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chiều ngày 11/11, ông Trần Ngọc Hòa, Giám đốc bến xe Mỹ Đình đã xác nhận sự việc và cho biết, khi có mặt đại diện bến xe và người dân chứng kiến vụ việc, người đàn ông đã xin lỗi cô gái.

Tuy nhiên trước hành vi khó chấp nhận và người đàn ông này có ý định bỏ chạy, nên nhân viên bến xe đã khống chế và áp giải đối tượng bàn giao cho lực lượng Công an phường Từ Liêm để xử lý theo quy định.

