Danh tính nhân vật đứng sau công ty của Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục

Trong đó, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Nguyễn Phong - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Asia Life; Lê Tuấn Linh - Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Chị Em Rọt; Lê Thành Công - Thành viên HĐQT công ty.

Bộ Công an cũng khởi tố Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) - Thành viên HĐQT Công ty Chị Em Rọt và Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) - Chủ tịch HĐQT công ty. Quá trình điều tra, Bộ Công an xác định các bị can có dấu hiệu tội phạm Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng.

Đoàn kiểm tra của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đọc quyết định kiểm tra tại Công ty Cổ phần Asia Life, ngày 7/3/2025 - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ báo Dân trí, bên cạnh Lê Thành Công - "ông trùm" sở hữu hệ sinh thái kinh doanh đa ngành, một nhân vật đáng chú ý khác là Lê Tuấn Linh, sinh năm 1989 - Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của Công ty Chị Em Rọt.