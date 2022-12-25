Đắk Lắk: Nghi tự chế pháo phát nổ, 1 trẻ tử vong, 3 em khác bị thương

Đời sống 25/12/2022 19:50

Một lãnh đạo UBND thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana (Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ khiến một cháu nhỏ tử vong, nhiều cháu khác bị thương.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật, chiều 25-12, một lãnh đạo UBND thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana (Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ khiến một cháu nhỏ tử vong và ba trẻ khác bị thương nghi do những em này tự chế pháo dẫn đến bị phát nổ.

Đắk Lắk: Nghi tự chế pháo phát nổ, 1 trẻ tử vong, 3 em khác bị thương - Ảnh 1
Đắk Lắk: Nghi tự chế pháo phát nổ, 1 trẻ tử vong, 3 em khác bị thương - Ảnh 2
Đông đảo người dân có mặt ở hiện trường vụ nổ. Ảnh: QĐ

Theo các nhân chứng gần hiện trường, có thể xuất phát từ việc các cháu nhỏ tự chế pháo gây ra.

Tuy nhiên, lãnh đạo UBND thị trấn Buôn Trấp cho biết chưa có cơ sở để xác định vụ nổ. “Hiện chưa khẳng định được nổ pháo hay nổ gì khác, phải chờ cơ quan chuyên môn đến khám nghiệm hiện trường mới cung cấp thông tin được” - lãnh đạo UBND thị trấn Buôn Trấp cho hay.

Đắk Lắk: Nghi tự chế pháo phát nổ, 1 trẻ tử vong, 3 em khác bị thương - Ảnh 3
Mái che nhà bà N bị hư hỏng. Ảnh: TB

Một lãnh đạo VKSND huyện Krông Ana cho biết đã cử kiểm sát viên phối hợp cùng lực lượng công an để khám nghiệm hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ khác nhằm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, một tiếng nổ rất lớn phát ra tại gia đình bà H (ngụ thôn Quỳnh Tân 3, thị trấn Buôn Trấp). Đến hiện trường, người dân phát hiện 4 cháu nhỏ gồm: NMT (12 tuổi), NĐB (12 tuổi), NĐBA (9 tuổi) và BGT (11 tuổi) bị thương, nằm dưới đất. Phần mái che trước nhà bà N cũng bị hư hỏng.

Dù được người dân cấp tốc đưa đi bệnh viện nhưng hiện cháu B.G.T đã tử vong, ba cháu còn lại đang được các bác sĩ cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện tại, Công an huyện Krông Ana đang phối hợp xác minh, làm rõ.

Theo Cục Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an), nguy cơ xảy ra cháy, nổ do sử dụng, tàng trữ, sản xuất pháo nổ trong dịp Tết rất cao. Do đó, cơ quan này khuyến cáo nhà trường và các bậc phụ huynh theo dõi quản lý trẻ em trong dịp Tết, đặc biệt đối với học sinh có dấu hiệu sử dụng, sản xuất, chế tạo pháo nổ.

Cục Phòng cháy chữa cháy lưu ý nếu để xảy ra cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng trở lên, tùy thuộc vào độ tuổi của các em học sinh, có thể bị xử lý từ hành chính đến hình sự.

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