Theo thông tin từ báo Pháp Luật, chiều 25-12, một lãnh đạo UBND thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana (Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ khiến một cháu nhỏ tử vong và ba trẻ khác bị thương nghi do những em này tự chế pháo dẫn đến bị phát nổ.

Một lãnh đạo VKSND huyện Krông Ana cho biết đã cử kiểm sát viên phối hợp cùng lực lượng công an để khám nghiệm hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ khác nhằm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, một tiếng nổ rất lớn phát ra tại gia đình bà H (ngụ thôn Quỳnh Tân 3, thị trấn Buôn Trấp). Đến hiện trường, người dân phát hiện 4 cháu nhỏ gồm: NMT (12 tuổi), NĐB (12 tuổi), NĐBA (9 tuổi) và BGT (11 tuổi) bị thương, nằm dưới đất. Phần mái che trước nhà bà N cũng bị hư hỏng.

Dù được người dân cấp tốc đưa đi bệnh viện nhưng hiện cháu B.G.T đã tử vong, ba cháu còn lại đang được các bác sĩ cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện tại, Công an huyện Krông Ana đang phối hợp xác minh, làm rõ.

Theo Cục Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an), nguy cơ xảy ra cháy, nổ do sử dụng, tàng trữ, sản xuất pháo nổ trong dịp Tết rất cao. Do đó, cơ quan này khuyến cáo nhà trường và các bậc phụ huynh theo dõi quản lý trẻ em trong dịp Tết, đặc biệt đối với học sinh có dấu hiệu sử dụng, sản xuất, chế tạo pháo nổ.

Cục Phòng cháy chữa cháy lưu ý nếu để xảy ra cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng trở lên, tùy thuộc vào độ tuổi của các em học sinh, có thể bị xử lý từ hành chính đến hình sự.