Đà Nẵng: Ngày làm thuê, đêm bắt ốc lo cho gia đình, người đàn ông đuối nước tử vong thương tâm

Đời sống 27/06/2023 11:31

UBND xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước đầy thương tâm.

Theo thông tin từ Người đưa tin, ngày 27/6, thông tin từ UBND xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước đầy thương tâm.

Theo đó, rạng sáng 26/6, người dân sinh sống quanh hồ An Châu, xã Hòa Phú tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông nổi trong lòng hồ. Sự việc nhanh chóng được cấp báo đến chính quyền và lực lượng công an địa phương

Vào cuộc xác minh, Công an xã Hòa Phú xác định nạn nhân là anh Zơ Râm D., trú xã Chà Val, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Bước đầu cũng xác định, nạn nhân đi bắt ốc quanh khu vực hồ rồi bị đuối nước tử vong. Gia đình nạn nhân biết chuyện đã xin đưa nạn nhân về nhà lo hậu sự.

Đà Nẵng: Ngày làm thuê, đêm bắt ốc lo cho gia đình, người đàn ông đuối nước tử vong thương tâm - Ảnh 1
Bước đầu cũng xác định, nạn nhân đi bắt ốc quanh khu vực hồ rồi bị đuối nước tử vong - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi hoàn tất thủ tục, thi thể nạn nhân được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Theo tìm hiểu của Người Đưa Tin, hoàn cảnh của anh D., vô cùng khó khăn. Nạn nhân sinh ra và lớn lên ở vùng rẻo cao Quảng Nam. Sau khi lập gia đình anh D., có 2 người con.

Do cuộc sống mưu sinh khó khăn, anh D., rời quê ra Đà Nẵng làm thuê  làm mướn khắp nơi. Khi đến xã Hòa Phú, anh D., làm thợ hồ cho một đội xây dựng ở nghĩa trang bản địa. Ban ngày, người cha này đi làm còn đêm đến thì đi bắt ốc kiếm thêm thức ăn trang trải cuộc sống cũng như để giành thêm tiền gửi về cho vợ con.

Đà Nẵng: Ngày làm thuê, đêm bắt ốc lo cho gia đình, người đàn ông đuối nước tử vong thương tâm - Ảnh 2
Di ảnh nạn nhân xấu số - Ảnh: Người đưa tin

 

Chị Coor Đ., vợ anh D., cho biết, hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn. Lâu nay, anh  đi làm thuê mướn, chị ở nhà làm rẫy. Hai vợ chồng đầu tắt mặt tối cũng không đủ nuôi gia đình. Nay chồng mất để lại cho chị một mình gồng gánh gia đình và 2 mụn con thơ.

"Anh D., tốt bụng, chất phác, rất có trách nhiệm nhưng hay gặp phải chuyện khó khăn. Trước đó, anh gọi mấy anh em trong thôn đi làm nhưng bị họ lừa không trả tiền công. Anh D., phải vay mượn, bán xe đi để trả cho anh em", một người dân hiểu chuyện cho biết.

Liên quan đến chuyện đi bắt ốc dẫn đến đuối nước, gần đây tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũng xảy ra 1 trường hợp thương tâm. Cụ thể, theo thông tin từ VTV News, ngày 23/6/2023, Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Viện Kiểm Sát nhân dân cùng cấp đang tiến hành điều tra và xác minh một vụ đuối nước tại hồ Đá Đen thuộc ấp Cầu Mới, xã Sông Xoài khiến 3 dượng cháu tử vong thương tâm.

Theo chị N. là vợ của nạn nhân và 2 con nhỏ đuối nước thương tâm kể lại, khoảng 17h ngày 22/6 chị đi làm công nhân về tại nhà trọ khu phố Trảng Cát, phường Hắc Dịch thì không thấy 2 con là cháu L.T.N. sinh năm 2014, cháu L.M.T. sinh năm 2016 và chồng là anh N.Đ.C. (sinh năm: 1979) ở nhà nên gọi điện thoại thì thấy có đổ chuông mà không bắt máy nên cùng người thân và bạn bè đi tìm, đến khoảng 24h thì phát hiện chiếc xe wave anh C. đang dựng ở gốc cây gần đường thuộc ấp Cầu Ri, xã Sông Xoài, khi tìm ra đến mép nước bờ hồ thì phát hiện 3 đôi dép và 1 ca nước đá thì chị N. nhận ra đó là 3 đôi dép của chồng và con của mình và báo cáo với cơ quan chức năng.

Đà Nẵng: Ngày làm thuê, đêm bắt ốc lo cho gia đình, người đàn ông đuối nước tử vong thương tâm - Ảnh 3
Lực lượng PCCC, CN-CH công an thị xã Phú Mỹ và phòng PC 09 công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang vớt được thi thể 1 nạn nhân lên bờ - Ảnh: VTV News

Nhận được tin báo trong đêm, đội PCCC, CN-CH công an thị xã Phú Mỹ và phòng PC 09 công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm thì đến khoảng 5 giờ sáng ngày 23/6 vớt được xác của anh C., sau đó khoảng 10 giờ một nhóm thợ lặn tại hồ Đá Đen đến hỗ trợ lặn vớt được xác hai cháu lên bờ.

Khu vực 3 dượng cháu bị nạn là địa điểm đang thi công nạo vét, cải tạo, tận thu khối lượng vật liệu lòng hồ Đá Đen. Theo ghi nhận tại hiện trường thì đơn vị thi công đã đào 1 lạch đất sâu xuống khoảng 2 đến 3m, dài gần 100m để lấy đất đắp thành bờ kè cho nước khỏi tràn vào chỗ khai thác đất, có thể là do 2 em không để ý bước đi hụt chân nên mới xảy ra tình trạng đuối nước thương tâm trên.

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, các nạn nhân đều tử vong do ngạt nước.

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Sự việc thương tâm vừa xảy ra tại xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương (Nghệ An). Nạn nhân là em N.Q.H. (12 tuổi) trú tại xã Thanh Tùng.

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