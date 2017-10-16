Cười té ghế với trào lưu dán ảnh 3x4 vào phong bì mừng cưới để cô dâu chú rể biết 'ai là ai', tránh nhầm lẫn khách mời

Bên cạnh đó, khách mời và quan viên hai họ của đôi uyên ương cũng có những chiêu trò bá đạo góp vui cho thêm phần ý nghĩa. Mới đây nhất, trào lưu dán ảnh 3x4 lên phong bì mừng cưới đã thu hút sự chú ý và hưởng ứng đông đảo từ cộng đồng mạng.

Mùa cưới vào thời kỳ cao điểm, cũng là lúc xuất hiện nhiều câu chuyện hài hước xoay quanh ngày trọng đại này, từ chuyện cô dâu chú rể cõng nhau lên nóc nhà thực hiện bộ ảnh cưới giữa ngày mưa đến những màn rước dâu kinh điển khi bão về.

Trong số những chiêu trò mách nước, một tài khoản đã nghĩ ra cách dán lên phong bì mừng cưới tấm ảnh 3x4 của chính chủ khách mời, đảm bảo sẽ không bị “lạc trôi” giữa rừng phong bì của dàn quan khách.

Xuất phát từ thắc mắc của một Facebooker về việc mừng phong bì cưới như thế nào để không bị trùng tên, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng cô dâu chú rể, tài khoản này đã nhận được vô số lời “chỉ giáo” vô cùng hài hước.

Sau khi đăng tải, bức ảnh đã nhận được gần 10 nghìn lượt like và bình luận trên mạng xã hội.

Bắt gặp hình ảnh chính mình trong câu chuyện, một bạn nam tên Tùng (23 tuổi) hào hứng kể về kỷ niệm hài hước của mình. Quê ở Thái Nguyên nhưng hiện Tùng sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Ngày cưới của cậu bạn cấp 3, vì không thể về quê nên cậu đã nhờ hội bạn thân gửi giúp tiền mừng cưới. Nhóm bạn nghịch ngợm của cậu đã nghĩ ra ý tưởng dán tấm ảnh thẻ 3x4 của “chính chủ” để không bị thất lạc thông tin. Sau đó, họ chụp lại bức ảnh gửi Tùng làm bằng chứng khiến cậu cười té ngửa. Lần đó, chắc chắc cô dâu chú rể đã không thể quên vị khách mời vắng mặt nhưng mừng cưới “có tâm” này.

Từ đây, trào lưu dán ảnh thẻ lên phong bì bắt đầu nở rộ. Một số bạn trẻ cho biết, tuy cách này hơi “thô” nhưng đảm bảo chắc chắn thông tin chính chủ mừng cưới hoàn toàn chính xác. Một số bạn khác cho biết, cao điểm mùa cưới có thể chạy “show” 3 tiệc, lúc này việc nhầm lẫn có thể xảy ra, có thêm tấm ảnh sẽ khiến những vị khách mời bận rộn này an tâm hơn.

Từ đây, nhiều khách mời không còn phải đau đầu khi sợ tên mình trùng họ tên với những vị khách khác trong bữa tiệc.

Có thể thấy, tổ chức lễ cưới là câu chuyện của đôi uyên ương, còn những chiêu trò đi ăn cưới gây ấn tượng sâu đậm lại là những câu chuyện "khó đỡ" của bạn bè cô dâu chú rể.