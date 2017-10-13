Giữa trận mưa lũ lịch sử, nước ngập sâu mấy mét, cặp đôi trẻ Ninh Bình vô tư leo lên nóc nhà để...chụp ảnh cưới

Xã hội 13/10/2017 17:10

Giữa khung cảnh tứ bề mênh mông nước, cặp đôi trẻ Ngọc Hà và Minh Tuấn vẫn vô tư chèo thuyền, leo lên nóc nhà để chụp được bộ ảnh cưới để đời.

Bộ ảnh cưới có "1-0-2" mang tên "Chạy lũ" của cặp đôi trẻ ở Ninh Bình này đang gây sốt cộng đồng mạng vì sự độc đáo, phá cách.

Hai nhân vật chính trong bộ ảnh cưới này là Ngọc Hà và Mạnh Tuấn, đang sinh sống và làm việc tại Ninh Bình. Sau suốt 5 năm tìm hiểu và yêu nhau, họ quyết định về chung một nhà vào đầu năm 2018.

Giữa trận mưa lũ lịch sử, nước ngập sâu mấy mét, cặp đôi trẻ Ninh Bình vô tư leo lên nóc nhà để...chụp ảnh cưới - Ảnh 1
Bộ ảnh cưới "Chạy lũ" của cặp đôi trẻ ở Ninh Bình đang gây xôn xao - Ảnh: Internet

Giữa trận mưa lũ lịch sử, nước ngập sâu mấy mét, cặp đôi trẻ Ninh Bình vô tư leo lên nóc nhà để...chụp ảnh cưới - Ảnh 2
Hai bạn trẻ vô tư chụp ảnh cưới giữa khung cảnh nước ngập trắng xóa - Ảnh: Internet

Giữa trận mưa lũ lịch sử, nước ngập sâu mấy mét, cặp đôi trẻ Ninh Bình vô tư leo lên nóc nhà để...chụp ảnh cưới - Ảnh 3
Hành động của cặp đôi trẻ gây ra nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh: Internet

Chia sẻ với PV Thời Đại về lý do chụp bộ ảnh cưới này, Ngọc Hà nói: “Nhà chồng sắp cưới của mình ở gần sông, năm nào cũng bị lụt tuy nhiên trận lũ năm nay ngập nặng nhất. Gia đình anh cũng như bà con phải chạy lũ khá vất vả, do vậy anh Tuấn đã đề xuất hai đứa sẽ chụp một bộ ảnh cưới ‘Chạy lũ’ để làm kỷ niệm”.

Cô dâu kể tiếp: “Nước dâng cao, lại có mưa lớn nên trong lúc chụp đã rất vất vả. Trong lúc chờ thuyền đến đón cả hai đứa đều ướt như chuột, chẳng có chỗ trú, nhưng bọn mình đều rất vui vẻ vì đã có những trải nghiệm mới mẻ mà không phải cặp đôi nào cũng có”.

Cô dâu cho biết, để chụp được bộ ảnh cưới “Chạy lũ” cả ekip phải chèo thuyền giữa biển nước mênh mông, nhiều lúc phải bơi giữa dòng lũ để có được những bức ảnh ưng ý nhất.

Giữa trận mưa lũ lịch sử, nước ngập sâu mấy mét, cặp đôi trẻ Ninh Bình vô tư leo lên nóc nhà để...chụp ảnh cưới - Ảnh 4
Ekip chụp ảnh cưới phải chèo thuyền giữa mênh mông nước - Ảnh: Internet

Giữa trận mưa lũ lịch sử, nước ngập sâu mấy mét, cặp đôi trẻ Ninh Bình vô tư leo lên nóc nhà để...chụp ảnh cưới - Ảnh 5
Thậm chí, thợ chụp ảnh phải bơi, lội giữa dòng nước để bắt được khoảnh khắc hoàn hảo - Ảnh: Internet

Chú rể Minh Tuấn tâm sự: “Mình vốn cũng làm trong studio ảnh cưới nên mới có ý định rủ người yêu thực hiện làm kỉ niệm. Dù mưa lớn, nước dâng cao nhưng mình vẫn muốn có một bộ ảnh cưới phá cách, độc đáo thay vì lãng mạn như trước”.

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội bộ ảnh cưới này nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người ủng hộ sự phá cách, độc đáo của cặp đôi trẻ: “Lũ dâng cao như vậy mà vẫn chụp ảnh cưới, tinh thần lạc quan thế cũng tốt, một kỉ niệm đáng nhớ. Chúc hai bạn hạnh phúc” – bạn A.C. bình luận.

Giữa trận mưa lũ lịch sử, nước ngập sâu mấy mét, cặp đôi trẻ Ninh Bình vô tư leo lên nóc nhà để...chụp ảnh cưới - Ảnh 6
Ngoài những lời khen ngợi về sự độc đáo, cặp đôi trẻ nhận không ít chỉ trích từ cộng đồng mạng - Ảnh: Internet

Cũng không ít người cho rằng, hành động của Ngọc Hà và Minh Tuấn thật thiếu suy nghĩ khi xem nhẹ sự an toàn của bản thân. “Mùa mưa lũ đi lại khó khăn các bạn nên cẩn thận là hơn. Biết là cặp đôi sẽ có kỉ niệm đẹp, bộ ảnh độc đáo nhưng an toàn của bản thân vẫn là hàng đầu” – bạn V.M. bày tỏ.

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