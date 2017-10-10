Theo chia sẻ, cô dâu và khách mời là người quen với nhau. Trước đây cô dâu đã mừng đám cưới của khách mời số tiền là năm trăm nghìn đồng. Đến khi cưới, cô gái này mời lại nhưng lại không ghi rõ thời gian, địa điểm cụ thể mà trực tiếp đưa số tài khoản ngân hàng và yêu cầu khách mời chuyển trực tiếp cho mình.

Cô dâu trong câu chuyện này được cư dân mạng đặt cho một biệt danh là “cô dâu mặt dày nhất năm” vì nhắn tin đòi tiền khách mời một cách trắng trợn và “lì lợm”.

Khi nữ khách mời nói sẽ gửi trực tiếp vào ngày cưới, cô dâu không những không thông cảm mà còn “làm căng” hơn. Cô gái này cho rằng ngày xưa mình đã đi đám cưới người chị này năm trăm nghìn đồng nên bây giờ cô phải có trách nhiệm phải trả lại.

Sau khi được một trang fanpage lớn chia sẻ, cô dâu này nhận được khá nhiều “gạch đá” từ cư dân mạng.

“Có 500 nghìn mà không biết ngượng mồm. Vì 500 nghìn mà mất hết sĩ diện, người ta đã hỏi rõ ngày tháng nào cưới là cũng có ý định gửi phong bì, thế mà thẳng thừng luôn sống lỗi ghê”, ý kiến của N.H.

“Mình đi đám cưới mừng tiền không bao giờ nghĩ là mai sau đợi trả lại đâu. Bạn bè đang chơi với nhau mời cưới anh chị cũng đi. Quý nhau thì mới đến, còn mai sau anh mình cưới, mình vẫn sẽ mời nó, còn đến hay không là do người ta. Đến được thì vui mà không thì hơi buồn xíu chứ chẳng phải kiểu mình mừng rồi bây giờ bắt buộc họ phải đi trả nợ”, M.H kể.

“Nhà tôi cũng dính một phát kiểu này. Chị gái tôi cưới, xong sau này ở xa, hai năm sau người này cưới. Vì không liên lạc được với chị tôi rồi nó lên nhà mời mẹ tôi xong mẹ tôi bảo ‘để cô bảo lại cho, nó ở xa chắc không về dự được’ (không dự được chứ không có nghĩa là không mừng nhé). Xong bà đó nói lại với mẹ tôi là ‘thế nó không mừng trả cho cháu lần trước cháu đi hai trăm cưới nó à’, mẹ tôi không biết nói gì luôn”, P.H chia sẻ.