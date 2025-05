Cuộc sống của TikToker Lê Việt Hùng trước khi bị tạm giữ: Là công dân Lạng Sơn nhưng thường xuyên vắng nhà, chủ yếu ở Hà Nội

Lê Việt Hùng là một TikToker được biết đến nhiều trên mạng xã hội. Người này thường ghi lại cảnh đối thoại với lực lượng CSGT khi đang làm nhiệm vụ rồi đăng lên mạng xã hội Facebook, TikTok với chiều hướng tiêu cực.

Theo thông tin từ VietNamNet, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn xác nhận với VietNamNet, tối 7/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã tạm giữ Lê Việt Hùng để phục vụ công tác điều tra.

Một lãnh đạo phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho PV VietNamNet biết, Công an tỉnh Lạng Sơn vừa thực hiện lệnh khám nhà riêng của TikToker Lê Việt Hùng, trên đường Lương Văn Chi.

Tại đây, trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, lực lượng an ninh điều tra đã thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu quan trọng. Buổi khám xét diễn ra từ đầu giờ chiều nay và kéo dài nhiều tiếng đồng hồ.

Cũng theo vị lãnh đạo phường Hoàng Văn Thụ, đối tượng Lê Việt Hùng là công dân địa phương nhưng thường xuyên vắng nhà, chủ yếu ở Hà Nội. Những lúc Hùng về nhà, khi gặp lực lượng chức năng thì hay dùng điện thoại để quay lại rồi gây khó dễ cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Video do Lê Việt Hùng tự quay và chia sẻ lên mạng xã hội - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, Lê Việt Hùng (SN 1987, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) là một cá nhân nổi bật trên nền tảng TikTok với các video chủ yếu liên quan đến giao thông và những cuộc đối thoại với lực lượng cảnh sát giao thông tại các chốt kiểm tra trên địa bàn Hà Nội và các khu vực khác.

Với những hành vi như quay phim, chụp ảnh lực lượng công an thi hành công vụ, Hùng thu hút lượng lớn người theo dõi trên TikTok và tạo ra các cuộc tranh luận về quyền tự do cá nhân và quyền lực của các cơ quan chức năng.

Gần đây nhất, vào khoảng 15h ngày 7/4, trên tuyến cao tốc Lạng Sơn – Bắc Giang, Lê Việt Hùng bị lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe kiểm tra do ô tô của anh không dán tem kiểm định, vi phạm các quy định giao thông.

Lê Việt Hùng vừa bị bắt là ai? Hình ảnh mới nhất của nam TikToker và loạt thông tin "gây sốt" Mới đây, Tiktoker Lê Việt Hùng vừa bị lực lượng công an Lạng Sơn tạm giữ, tiến hành khám nhà riêng để phục vụ công tác điều tra.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoc-song-cua-tiktoker-le-viet-hung-truoc-khi-bi-tam-giu-la-cong-dan-lang-son-nhung-thuong-xuyen-vang-nha-chu-yeu-o-ha-noi-729693.html