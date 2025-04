Sau khi đoạn clip ghi cảnh chồng đánh vợ đang ôm con thơ lan truyền trên mạng xã hội, lực lượng chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc xác minh, điều tra.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 23/4, thông tin từ UBND TP Tân An, tỉnh Long An cho biết, cơ quan chức năng đã nắm được thông tin về vụ việc người đàn ông có hành vi bạo hành người phụ nữ trong đoạn video clip lan truyền trên mạng.

Hiện tại, UBND TP Tân An đã chỉ đạo Công an phường 4 vào cuộc xác minh, điều tra. Đồng thời, chỉ đạo chính quyền địa phương và các ngành đoàn thể cùng vào cuộc, nắm tình hình, có báo cáo UBND TP Tân An.

Qua xác minh ban đầu, người phụ nữ bị đánh trong clip là vợ của người đàn ông. Cả hai hiện đang sinh sống tại phường 4, TP Tân An.

“Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của người đàn ông và phụ nữ trong đoạn video clip và đang mời cả hai lên cơ quan chức năng làm việc. Khi có thông tin chính thức sẽ cung cấp cho báo chí”, thông tin từ UBND TP Tân An cho biết.

Người vợ che chở con để tránh những những cú đánh, đấm từ chồng - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, qua hình ảnh trong video clip lan truyền trên mạng, người phụ nữ đang ôm đứa trẻ còn nhỏ trên tay thì bị chồng dùng tay đánh tới tấp vào đầu, mặt, giật tóc.

Bất chấp vợ la hét, người chồng vừa đánh vừa chửi. Để tránh những cú đấm thẳng tay của chồng có thể trúng con nhỏ, người vợ ngồi quỵ vào góc tường và dùng tay che chắn, bảo vệ con.

Công an vào cuộc xác minh thông tin người phụ nữ đang ôm con nhỏ bị chồng bạo hành trong video clip lan truyền trên mạng - Ảnh: Báo Lao Động

Sau khi đoạn clip đăng tải, nhận nhiều lượt bình luận, nội dung lên án hành vi bạo lực... đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành động vũ phu trên.

Hiện chưa rõ thời điểm người đàn ông đánh vợ mà camera ghi lại là vào thời điểm nào.

