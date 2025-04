Ném cháu 2 tuổi xuống ao tôm vì quấy khóc, ông ngoại nhận án 10 năm tù

Ngày 23/4, TAND tỉnh Trà Vinh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Lữ Văn Tạo (SN 1967) 10 năm tù về tội Giết người.

Theo thông tin từ báo Dân trí, dựa vào cáo trạng, lúc 14h ngày 5/5/2024, bị cáo Tạo tổ chức uống rượu tại nhà với 4 người cùng xóm.

Đến khoảng 16h cùng ngày, Tạo kêu vợ là bà Trần Thị Ửng đưa tiền mua vé số nhưng vợ không đưa nên đôi bên xảy ra cãi nhau và Tạo đuổi đánh bà Ửng. Sau đó, Tạo bồng bé H. (SN 2022, cháu ngoại của bị cáo) đi từ nhà ra đường thì cháu H. khóc. Tạo hăm dọa đòi giật đầu và quăng cháu xuống nước.

Nói là làm, Tạo đi được một đoạn thì ném bé H. xuống ao tôm, có độ sâu gần 1m. Lúc này có 2 người đi ngang trông thấy sự việc nên tri hô, Tạo mới nhảy xuống ao vớt cháu ngoại lên. May mắn nạn nhân không nguy hiểm tính mạng.

Bị cáo Lữ Văn Tạo có 1 tiền án về tội Hủy hoại tài sản và 3 tiền sự về các tội Gây mất trật tự công cộng và Đánh bạc.

Bị cáo Lữ Văn Tạo tại tòa - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Lao Động, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 23/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang xác nhận đang tạm giữ hình sự Lê Thị Ngọc Huyền (sinh năm 2005, trú tại ấp Hòa Thạnh, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Giết người”.

Qua điều tra ban đầu xác định, khoảng 7h ngày 22.11.2024, mẹ chồng của Huyền là bà Trương Thị Thu Hà đưa võng để ru cháu nội Đ.T.H.T (sinh ngày 21.8.2024 - con ruột Huyền) ngủ. Sau khi cháu T ngủ, bà Hà đi ăn sáng, dặn Huyền ở nhà làm việc nhà và trông coi cháu T.

Khi bà Hà vừa ra khỏi nhà, Huyền vào bế T ra mương, ném xuống nước rồi bỏ về làm việc nhà. Khi bà Hà đi ăn sáng về không thấy T trên võng nên cùng Huyền và những người trong gia đình đi tìm. Sau đó, Đặng Văn Phi (chồng Huyền) đến Công an xã Châu Phong trình báo sự việc.

Qua làm việc, bước đầu Huyền khai nhận do mâu thuẫn với chồng và cha mẹ chồng nên mới thực hiện hành vi giết bé bằng cách ném xuống mương.

Linh cảm từ đoạn video trên mạng, 'ông bố kẹo bông' gặp lại con gái thất lạc sau 19 năm Ngày 21/4, ông Trần Sinh Lê - người được cộng đồng mạng gọi trìu mến là "ông bố kẹo bông" - đã tổ chức buổi tiệc đoàn viên tại huyện Na Dũng, tỉnh Quý Châu để chào đón con gái Trần Dương Mai trở về sau 19 năm thất lạc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nem-chau-2-tuoi-xuong-ao-tom-vi-quay-khoc-ong-ngoai-nhan-an-10-nam-tu-728353.html