Công an vào cuộc vụ bán xăng 'rởm' giá cao tại Hà Nội

Đời sống 29/04/2023 13:54

Trước đó, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra cửa hàng xăng dầu, địa chỉ Thôn Vĩnh Lộc, Xã Phùng xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Kết quả, chất lượng xăng dầu tại đây không không phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng theo quy định.

Theo thông tin từ Thời báo Tài chính Việt Nam, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT - Bộ Công thương) cho biết, Đội QLTT số 19 (Cục QLTT Hà Nội) mới chuyển vụ việc cơ sở kinh doanh xăng dầu kém chất lượng tại huyện Thạch Thất, Hà Nội có dấu hiệu về tội lừa dối người tiêu dùng thu lợi bất chính sang cơ quan công an để điều tra, làm rõ...

Trước đó, ngày 12/4/2023, Đội QLTT số 19 chủ trì phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế - ma tuý, Công an huyện Thạch Thất tiến hành kiểm tra cửa hàng xăng dầu, địa chỉ Thôn Vĩnh Lộc, Xã Phùng xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng xăng dầu hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu gồm có 3 cột bơm xăng Ron 95-III và 1 cột bơm xăng Ron 92-II và 4 cột dầu diezen 0,005S, có 3 nhân viên trực tiếp bán hàng và 1 quản lý phụ trách cửa hàng xăng dầu.

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Cửa hàng xăng dầu tại thôn Vĩnh Lộc, xã Phùng xá, huyện Thạch Thất bán xăng dầu không phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng cho phép -  Ảnh: Báo Gia đình & Xã hội

Cửa hàng không xuất trình được hồ sơ giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu do giám đốc công ty vắng mặt và không ủy quyền cho người quản lý phụ trách của hàng.

Theo Báo Gia đình & Xã hội, qua kiểm tra, xăng Ron 95-III không đảm bảo chất lượng lại được niêm yết với giá tại thời điểm kiểm tra là 24.240 đồng/lít.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra, tính chất vụ việc và kết quả phân tích kiểm tra chất lượng xăng của cơ quan kiểm nghiệm đối với loại xăng do cửa hàng xăng dầu trên kinh doanh cho thấy hành vi kinh doanh bán xăng có chất lượng không phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng theo quy định.

Do đó, Đội QLTT 19 đã chuyển giao hồ sơ liên quan đến Công an huyện Thạch Thất tiếp tục khám xét, tiến hành điều tra xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

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