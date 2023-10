Lời khai nữ nhân viên văn phòng 'khoắng sạch' số tiền của người bán xăng ở Lai Châu

Nguyễn Thị Phương Thảo (32 tuổi, trú tại tổ 1, phường Tân Phong, TP Lai Châu) - nghi can trong vụ cướp tiền của người bán xăng tại Cửa hàng xăng dầu số 2 phường Đông Phong, TP Lai Châu, đã có lời khai ban đầu.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, Công an tỉnh Lai Châu, tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Lai Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo (32 tuổi, trú tại tổ 1, phường Tân Phong, TP Lai Châu) - nghi can trong vụ cướp tiền của người bán xăng tại Cửa hàng xăng dầu số 2 phường Đông Phong, TP Lai Châu, đã có lời khai ban đầu.

Thảo tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Thảo khai, do túng thiếu tiền trang trải cuộc sống, trong những lần đi đổ xăng thấy nhân viên bán hàng cầm tiền sơ hở, nên chiều 10/4 Thảo đã điều khiển xe máy SH đã tháo biển số, đeo khẩu trang rồi đi ra cây xăng số 2 tại phường Đông Phong vờ mua 10.000 đồng tiền xăng.

Tiếp đó, sau khi trả tiền xăng, Thảo đã đưa cho nhân viên bán xăng tờ 100.000 đồng, trong lúc người bán đang tìm trả lại tiền thừa, Thảo quan sát xung quanh thấy vắng người nên đã cướp giật tập tiền của nhân viên bán xăng, rồi tăng ga tẩu thoát. Tuy nhiên, nhân viên cửa hàng xăng dầu đã hô hoán và giật lại được tập tiền.

Sau khi chạy thoát về nhà, Thảo cởi bộ quần áo mặc khi gây án, rồi cạy tấm thạch cao trên trần nhà để cất giấu, song đã bị bắt giữ sau 46 giờ gây ra vụ cướp.

Thảo khai nhận do túng thiếu tiền để trang trải cuộc sống, nên trong lúc đi đổ xăng lợi dụng sơ hở của nhân viên bán hàng đã ra tay giật tài sản - Ảnh: Báo An ninh thủ đô

Trước đó, theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, công an thành phố Lai Châu nhận được tin báo vào lúc 18h40 ngày 10/4, tại Cửa hàng xăng dầu số 2, thuộc Công ty CPTM xăng dầu Lai Châu, tổ 22, phường Đông Phong, TP. Lai Châu (đối diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu) xảy ra vụ cướp giật tài sản.

Quá trình điều tra truy xét, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong vòng 46 giờ sau khi xảy ra vụ án, lực lượng chức năng xác định đối tượng gây án là Nguyễn Thị Phương Thảo - một nhân viên văn phòng đang công tác ở TP. Lai Châu.

