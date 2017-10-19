Chốt phương án nghỉ Tết Nguyên Đán 2018: Ngày nghỉ đầu tiên trùng với Lễ Tình nhân

Đời sống 19/10/2017 09:36

Hôm qua, phương án cuối cùng về đề xuất lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2018 đã được các bộ, ban ngành liên quan đồng thuận thông qua.

Theo đó, các bộ, ban ngành thống nhất phương án nghỉ 7 ngày liên tục từ 14/2/2018 đến hết ngày 20/2/2018 dương lịch (tức là từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng).

Ngày nghỉ đầu tiên Tết Nguyên Đán 2018 trùng với Lễ Tình nhân 14/2
Phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2018 được các ban, bộ ngành thông qua. Ảnh: Internet

Nếu phương án này được thông qua thì ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên Đán sẽ trùng với ngày Lễ Tình nhân (14/2).

Trước đó, vào đầu tháng 10, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) đã gửi dự thảo đến các bộ, ngành để xin ý kiến về kế hoạch nghỉ Tết Nguyên Đán 2018. Bộ đã đề xuất hai phương án như sau:

Phương án 1: Nghỉ từ 14/2 đến 20/2/2018 dương lịch (tức là từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng).

Phương án 2: Nghỉ từ 15/2 đến 21/2/2018 dương lịch (tức là từ ngày 30 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng).

Đến ngày 18/10, các bộ, ban ngành đã thống nhất chọn phương án 1. Nguyên nhân chọn phương án này là do số ngày nghỉ có tính hài hòa, phù hợp với số ngày nghỉ trước Tết là 2 ngày không quá ngắn, số ngày nghỉ sau Tết là 5 ngày. Bên cạnh đó, số ngày đi làm bị ngắt quãng của phương án này rất ít nên không gây ảnh hưởng nhiều đến công việc của người lao động.

Sau khi đạt được ý kiến đồng thuận, Bộ LĐTB&XH đang khẩn trương tổng hợp để trình các phương án nghỉ các ngày lễ, tết năm 2018 lên Chính phủ để lấy ý kiến cuối cùng. Dự kiến trong tháng 11 lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2018 sẽ được thông qua.

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