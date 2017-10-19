Trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Gia đình và Xã hội, ông Đinh Văn Vượng (ông ngoại bé Tiến Anh) chia sẻ: “Mấy hôm nay bị ốm nên cháu nó ăn ít, chúng tôi sốt ruột lắm. Hôm nay, cháu cứ ăn được miếng nào thì lại nôn ra hết. Cháu không khỏe nên chẳng chịu nằm im, người cứ run lên từng cơn”.

Cách đây không lâu, vụ việc bé trai hơn 1 tuổi ở Hà Nội bị bạo hành dã man khiến dư luận xôn xao một thời gian dài. Sau đó, em được ông bà ngoại đưa về chăm sóc, những tưởng cuộc sống em sẽ hạnh phúc từ đó nhưng mới đây em phải nhập viện vì bệnh nặng.

Ông còn cho biết thêm, lúc gia đình đưa bé về nhà chăm sóc thì em đã mắc bệnh viêm phổi. Vì căn bệnh này mà nhiều đêm bé sốt đến mức không thể ngủ được. Dù vậy, gia đình vẫn cố hết sức để chăm sóc đứa trẻ tội nghiệp. Do được ăn uống đầy đủ nên trong một thời gian ngắn bé đã nặng được 12kg. Tiến Anh cứ như vậy lớn lên từng ngày, ai cũng tưởng cuộc đời cậu bé sẽ yên bình từ đây.

Đến ngày 12/10, Tiến Anh đột nhiên lên cơn sốt đến 42 độ, người bị co giật. Sợ bé gặp chuyện không may, gia đình đã đưa em vào bệnh viện để điều trị.

Gần một tuần sau khi nằm viện, đứa trẻ đã giảm gần 5 kg, người cũng gầy gộc, xanh xao hơn hẳn.

Theo những gì ông Vượng chia sẻ với phóng viên, nhiều người nhận định có thể có khả năng bé Tiến Anh bị nhiễm trùng máu thậm chí bị ung thư.

Tuy nhiên, “đó vẫn đang là dự đoán thôi, các bác sĩ chưa có kết luận chính thức. Chúng tôi chỉ mong điều đó sẽ không đúng. Nhiều người biết hoàn cảnh của gia đình, họ gọi điện chia sẻ, chúng tôi cũng rất cảm ơn tấm lòng của họ”, ông Vượng cho biết.

Hiện giờ, niềm mong mỏi lớn nhất của gia đình là bé Tiến Anh có thể khỏe mạnh, được về với gia đình.

Ông bà hứa sẽ chăm sóc, nuôi dạy cháu nên người dù kinh tế có khó khăn đến mấy.

Vào ngày 4/8, bé Tiến Anh được một người phụ nữ đưa vào Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba cấp cứu, trong tình trạng toàn thân bầm tím, sau đó không lâu em được chuyển lên Bệnh viện Nhi trung ương. Sau đó, người phụ nữ đưa bé đến bệnh viện cũng biến mất.

Theo chẩn đoán của các bác sĩ, bé bị chấn thương sọ não, mắt bị giãn, cổ bị xước, phần bìu của bộ phận sinh dục cũng có vết xước đỏ. Các bác sĩ nghi ngờ bé bị bạo hành trước đó.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc điều tra, tìm được người thân cho bé. Vì mẹ của Tiến Anh hiện phải đi cải tạo vì liên quan đến tội danh mua bán ma túy nên em được giao cho ông bà ngoại bảo hộ, chăm sóc.