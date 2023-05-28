Choáng ngợp cô dâu ở Thanh Hoá đeo vàng trĩu cổ, nhận 5 tỉ đồng quà hồi môn trong lễ nạp tài

Mới đây, cư dân mạng tiếp tục chia sẻ hình ảnh của một nàng dâu mới cùng vòng vàng đeo “trĩu cổ” tại hôn trường khiến ai nấy đều trầm trồ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, mạng xã hội chia sẻ nhiều hình ảnh cảnh cô dâu đeo vàng trĩu cổ trong lễ nạp tài "khủng" diễn ra tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Nhiều người khi được chứng kiến hình ảnh trên đã không khỏi trầm trồ, xuýt xoa về độ "hoành tráng" của đám cưới này. Đa số các bình luận đều chúc mừng đôi bạn trẻ, thậm chí nhiều người còn ao ước, "xin vía" cô dâu

Qua tìm hiểu, lễ nạp tài trên diễn ra vào ngày 27/5, tại một xã thuộc huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa giữa chú rể tên M.D. (26 tuổi) và cô dâu T.L. (23 tuổi). Cô dâu Tống Linh nhận được hàng chục cây vàng trong lễ nạp tài - Ảnh: Báo Người Lao Động Cô dâu Tống Linh nhận hàng chục cây vàng trong lễ nạp tài - Ảnh: Báo Người Lao Động Chú rể M.D. cho biết khá bất ngờ vì sự kiện của vợ chồng anh đã nhận được sự quan tâm, chúc mừng của nhiều người. Tại buổi lễ này, cô dâu T.L. đã được bố mẹ chồng trao 20 cây vàng và 5 tỉ đồng. Ngoài ra, cặp vợ chồng trẻ này còn được anh em họ hàng, bạn bè tặng rất nhiều vòng, kiềng vàng. Dù chưa kiểm đếm, nhưng chú rể ước chừng có khoảng 50 cây vàng được trao trong buổi lễ.

Cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 29/5 - Ảnh: Báo Dân Trí Theo thông tin từ báo Dân trí, bật mí về gia thế của hai bên, Mậu Dương cho biết, bố mẹ vợ sinh được 3 người con gái, cô dâu Tống Linh là con đầu, vừa tốt nghiệp khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM. Hiện gia đình Tống Linh đang làm kinh doanh xe máy và bất động sản tại Bình Dương. Còn Mậu Dương là con trai út trong gia đình có 2 anh em trai, hiện gia đình anh cũng đang kinh doanh vải, quần áo và chăn ga gối đệm ở quê. Chú rể Mậu Dương cũng cho biết, dự kiến đám cưới sẽ diễn ra vào sáng 29/5 tại quê nhà xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân. Sau lễ cưới, vợ chồng anh sẽ vào tỉnh Bình Dương để sinh sống và làm việc.

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