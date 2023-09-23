Trong số 10 bệnh nhân có anh Nguyễn Quốc Trung (20 tuổi), chiến sĩ công an nghĩa vụ thuộc Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an Q.Thanh Xuân. Sau gần 10 ngày điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, sức khỏe của anh Trung đã ổn định và có thể trở về đơn vị.

Tuy nhiên, đường đi vào ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn quá nhỏ (cách nơi dừng xe chữa cháy khoảng 200 m) nên việc di chuyển các thiết bị vào trong gặp nhiều khó khăn. Đến khi lực lượng chức năng tiếp cận được thì lửa đã bùng lên quá to.

Chia sẻ với báo Thanh Niên, anh Trung cho biết, khoảng 23 giờ 23 ngày 12/9, đơn vị nhận được tin có cháy tại ngôi nhà trong ngõ 29 Khương Hạ. Do địa điểm cháy gần đơn vị nên khoảng 5 phút sau anh và đồng đội đã có mặt tại hiện trường.

"Lúc này, chỉ huy đơn vị chia chúng tôi thành 2 mũi, 1 mũi cứu hộ và 1 mũi chữa cháy. Tôi nằm trong mũi cứu hộ nên tiên phong vào trong tòa chung cư mini. Khi mũi cứu hộ di chuyển thì mũi chữa cháy phối hợp làm mát, giảm sức nóng để chúng tôi tiếp cận hiện trường", anh Trung nói với báo Thanh Niên.

Người lính nghĩa vụ cho biết, anh sẵn sàng hy sinh để cứu người - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo anh Trung, điều khiến anh và đồng đội gặp khó khăn nhất trong công tác CNCH chính là không thông thuộc địa hình. Bên cạnh đó, lửa cháy to dẫn đến sụt một nửa cầu thang giữa tầng 1 và tầng 2. Khi anh Trung và đồng đội bắt đầu cứu nạn thì một số nạn nhân nhảy từ trên tầng xuống đất. Đây là điều khiến anh cảm thấy ám ảnh nhất.

Anh Trung nhớ như in hình ảnh 4 người dân nhảy xuống ngay trước mắt mình. Lúc đó, anh cùng đồng đội chỉ biết hô hoán người dân xin đệm ngủ để đề phòng việc người dân tiếp tục nhảy xuống, đồng thời nhanh chóng đưa các nạn nhân đó đi cấp cứu.

"Chúng tôi đã cố gắng trấn an người dân nhưng do gặp cháy lớn, với tâm lý hoảng loạn nên một số người đã chọn phương án này. Tôi không dám nghĩ đến cảnh nạn nhân nhìn vào mắt mình khi đó", anh Trung nói với báo Thanh Niên.

Người lính cứu hỏa nhớ lại khoảng thời gian từ 1 giờ 30 đến 2 giờ ngày 13/9, khi ngọn lửa đã được khống chế, anh cùng đồng đội bắt đầu di chuyển lên các tầng bên trên chung cư mini để cứu người mắc kẹt. Gặp nạn nhân nhỏ thì anh sẽ bế hẳn ra ngoài, đối với những người lớn không còn sức di chuyển thì 2 chiến sĩ sẽ phối hợp đưa ra ngoài.

"Chúng tôi mang cáng lên, dùng chăn cuốn lấy nạn nhân thành vòng tròn đỡ xuống dưới rồi đưa ra xe cấp cứu. Có rất nhiều lực lượng khác cũng hỗ trợ cứu người", anh Trung nói với báo Thanh Niên.

Đến khoảng 4 giờ cùng ngày, khi công tác cứu hộ tới khu vực tầng 7 của tòa chung cư mini cũng là lúc anh Trung kiệt sức. Khi vừa ra ngoài, anh thấy bản thân bị choáng, tụt canxi, khó thở và được đưa vào bệnh viện. Các lực lượng còn lại tiếp tục cứu hộ đến khoảng 8 giờ cho đến khi các đội khác đến chung cư dập tàn.

"Trong lúc cứu nạn, bản thân tôi đã nhìn thấy nhiều nạn nhân thiệt mạng nên dù bị bỏng một chân nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức để cứu người. Tôi đã từng nghĩ đến cảnh mình có thể hy sinh vì người dân, bởi đó là sứ mệnh của những người khoác lên mình màu áo lính. Dù có nguy hiểm đến đâu, tôi vẫn sẵn sàng chấp nhận", anh Trung chia sẻ với báo Thanh Niên.

Trong ngày ra viện, người lính cứu hỏa muốn gửi lời cảm ơn đến các bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai đã chăm sóc, giúp anh phục hồi sức khỏe. Qua sự việc thương tâm này, anh mong người dân sẽ nắm chắc những kiến thức về PCCC cũng như trang bị các thiết bị để thoát nạn trong đám cháy.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 22/9, Phó giáo sư Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), cho biết cơ sở này đang điều trị cho 26 bệnh nhân trong vụ cháy chung cư mini, trong đó còn một bệnh nhân nặng vẫn đang thở máy. Ba bệnh nhân nặng khác đang hồi phục tốt. Các bệnh nhân còn lại đã hồi phục, tình trạng ổn định có thể ra viện.

Bệnh nhân trong vụ cháy chung cư mini đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh: VietNamNet

Cũng trong hôm nay, các bác sĩ của bệnh viện sẽ tiến hành phẫu thuật cho một trường hợp bệnh nhân chấn thương khi nhảy từ tầng 9 xuống tầng 6 của tòa nhà bên cạnh trong vụ cháy chung cư mini.

Trong vụ cháy tại chung cư mini ở phố Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận tổng cộng 26 nạn nhân, bao gồm 2 người tử vong ngoại viện. Sau đó, bệnh viện tiếp nhận thêm các bệnh nhân từ bệnh viện khác chuyển sang. Các bệnh nhân nhập viện hầu hết đều có tình trạng ngộ độc khí CO, đa chấn thương, chấn thương.

Hiện, trường hợp nặng nhất là bệnh nhân N.V.C (thiếu tá biên phòng). Anh đang được điều trị tại Trung tâm Hồi sức tích cực, tiếp tục thở máy, các chỉ số sinh tồn chưa cải thiện, ý thức lơ mơ.