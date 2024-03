Chiếc vali lạ vứt bên đường ở Đà Nẵng có gì khiến công an phong tỏa?

Một số người dân cho hay, chiều cùng ngày họ phát hiện chiếc vali lạ bỏ trên vỉa hè đường Việt Bắc nên trình báo cơ quan công an. Theo quan sát, chiếc vali có màu xanh, tay cầm màu trắng, có khóa số.

Người dân phát hiện chiếc vali lạ bỏ trên vỉa hè nên trình báo công an - Ảnh: báo Dân Trí

Nguồn tin từ báo Công An Nhân Dân, do vali còn mới và bị khóa khiến người dân nghi vấn nên trình báo lực lượng chức năng. Nhận thông tin, lực lượng Công an, Quân đội đã có mặt tại hiện trường tiến hành tạm thời phong tỏa khu vực có chiếc vali để kiểm tra. Cạnh đó có khá đông người dân hiếu kỳ đến xem vụ việc.