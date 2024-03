"Tôi thấy chị thu gom rác chạy đến gọi cho quản lý tòa nhà thông báo, ngay lập tức anh đó gọi cho sếp báo cáo vụ việc phát hiện đứa trẻ sơ sinh trong túi rác, một lúc sau thì có công an đến. Sau đó tôi cũng thấy chị công nhân ký vào biên bản là người phát hiện và làm chứng", một người phụ nữ kể.

Công an đang điều tra vụ việc. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Cũng chứng kiến vụ việc, người đàn ông cách hiện trường hơn chục mét cho biết, ngay sau khi sự việc được thông báo, hàng chục cảnh sát đến hiện trường phong tỏa để khám nghiệm, đến cuối giờ chiều nay chiếc xe cứu thương đã đưa xác thai nhi này rời khỏi khu vực.

Gần 20h cùng ngày, hàng chục cảnh sát vẫn đang có mặt tại sảnh tòa nhà để trích xuất camera an ninh. Cùng thời điểm này loa phát thanh tòa nhà cũng đang phát đi thông báo tìm thông tin về chiếc thai nhi và kêu gọi người dân ai biết thông tin thì phối hợp với lực lượng chức năng để làm rõ.

Theo Báo Tiền Phong, vào ngày hôm nay cũng xảy ra vụ việc đau lòng. Ô tô tông hàng loạt xe máy ở Bình Dương, 5 người thương vong.

Tin xã hội hôm nay. Ảnh: Tiền Phong

Khoảng 16h30 ngày 17/3, chiếc ô tô bán tải mang biển số tỉnh Bình Dương, lưu thông trên đường ĐT.743. Khi tới đoạn gần khu vực vòng xoay An Phú (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), chiếc xe này bất ngờ tăng tốc độ và có dấu hiệu mất lái.

Chiếc ô tô bán tải sau đó đã tông hàng loạt xe máy đang lưu thông cùng chiều trên đường và chỉ dừng lại khi lao vào một gốc cây xanh bên đường.

Tại hiện trường, nhiều xe máy nằm ngổn ngang giữa đường, trên vỉa hè và hầu hết bị hư hỏng nặng. Phần đầu ô tô bán tải cũng bị biến dạng.

Vụ tai nạn đã làm 1 người đàn ông chạy xe ôm công nghệ tử vong tại chỗ, 4 người khác bị thương.