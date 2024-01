Cháy nhà 6 tầng ở Hà Nội, cảnh sát nỗ lực giải cứu 3 người mắc kẹt

Theo thông tin từ báo Dân trí, vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 17h15 ngày 25/1 tại số nhà 37, ngõ 11A Trung Yên (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy), theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an TP Hà Nội).

Qua đó, đã kịp thời triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ đưa 3 người mắc kẹt tại tầng 5, trong đó có 1 người bị thương ở chân không tự di chuyển được xuống khu vực an toàn.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ - Ảnh: Báo Lao Động

Thời điểm này nạn nhân trong tình trạng hoảng loạn, lực lượng cứu hộ nhanh chóng trấn an, đeo bình thở cách ly cho nạn nhân và tổ chức đưa người bị nạn đến vị trí an toàn (1 nạn nhân bị thương ở chân được chiến sĩ cõng, 2 nạn nhân còn lại được đeo bình thở và được cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn di chuyển đến vị trí an toàn).

Sau một thời gian khẩn trương tổ chức cứu nạn, cứu hộ và triển khai tổ chức chữa cháy, đến khoảng 17h35 cùng ngày, đám cháy đã được lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ dập tắt hoàn toàn.

Nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.