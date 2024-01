Đón không khí lạnh tăng cường, miền Bắc mưa trở lại, rét đậm, rét hại kéo dài

Đáng lưu ý, trong khoảng thời gian từ 26-29/1, nền nhiệt thấp kết hợp với mưa và độ ẩm không khí tăng cao nên các khu vực vùng núi cao như Mẫu Sơn, Phia Oắc… vẫn có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Liên quan đến đợt rét đậm, rét hại này, bản tin dự báo thời tiết điểm 10 ngày (25/1-4/2) khu vực TP.HCM của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cũng cho biết, hiện không khí lạnh có cường độ ổn định sau suy yếu chậm. Khoảng 27-28/1, không khí lạnh có khả năng được tăng cường yếu trở lại phía bắc nước ta.

Ngày 26/1, miền Bắc tiếp tục rét hại - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo VTC News, Hà Nội không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 13-15 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét hại. Vùng núi cao khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, Tây Bắc có nơi 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C. Nhiệt độ cao nhất 11-14 độ C, Tây Bắc có nơi trên 14 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét hại. Vùng núi cao có thể xảy ra băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C. Nhiệt độ cao nhất 12-15 độ C, vùng núi 8-11 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc mưa vài nơi. Phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Phía Bắc rét hại, phía Nam trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, phía Nam có nơi trên 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 13-15 độ C, phía Nam 16-19 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác. Phía Nam đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 18-21 độ C, phía Nam 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Tây Nguyên đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

,