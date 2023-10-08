Trước đó khoảng 2 giờ 30 sáng cùng ngày, khói lửa bùng lên từ căn nhà trong hẻm đường Quốc lộ 1 (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân).

Theo báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, ngày 8-10, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy nhà khiến một người phụ nữ tử vong.

Khói khét lẹt kèm lửa bốc cao khiến người dân hốt hoảng hô hoán, kêu cứu và báo cơ quan chức năng. Một số người tìm cách tiếp cận dập lửa nhưng bất thành.

Lửa rất lớn kèm cột khói cao hàng trăm mét; trong đám cháy còn phát ra tiếng nổ. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy khẩn trương điều nhiều xe cứu hỏa đến hiện trường chữa cháy. Vụ hỏa hoạn được dập tắt sau đó.

"Lúc khói lửa bốc lên tôi có nghe thấy nhiều tiếng nổ. Nhiều xe cứu hỏa sau đó đến nơi chữa cháy, một xe cấp cứu sau đó cũng đến" - một người dân địa phương thuật lại.

Thông tin ban đầu về vụ hỏa hoạn, một lãnh đạo UBND phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân) cho biết nơi xảy ra cháy là hộ kinh doanh gia công ép nhựa. Thời điểm xảy ra cháy, nơi đây không có người ở.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ cháy. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Ảnh hưởng từ vụ cháy, mái tôn của căn nhà bị đổ sập. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Vụ cháy khiến một người phụ nữ sống tại phòng trọ bên cạnh bị ảnh hưởng bởi khói. Người phụ nữ trên được đưa ra khỏi phòng trọ sơ cứu, sau đó không qua khỏi. Bước đầu xác định nạn nhân là chị H.L. (32 tuổi, thường trú tỉnh Tiền Giang).

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được công an điều tra làm rõ.