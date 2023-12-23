Cháy gian hàng trước Lotte Mart ở TP.HCM: Hàng trăm người đang mua sắm hoảng hốt tháo chạy ra ngoài

Đời sống 23/12/2023 06:10

Vào khoảng 21h ngày 22/12, tại khu vực bếp ăn của quầy bán thức ăn nhanh tại siêu thị Lotte Mart, Quận 7 đã xảy ra cháy.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào khoảng 21h ngày 22/12, nhiều người đang vui chơi, mua sắm tại siêu thị Lotte Mart trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7 thì bất ngờ phát hiện khói, lửa bùng lên tại gian hàng trưng bày trước siêu thị.

Hệ thống báo cháy trong siêu thị vang lên, phát hiện cháy, bảo vệ siêu thị dùng bình chữa cháy mini dập lửa. Hỏa hoạn khiến khói tỏa ra mù mịt.

Hàng trăm người đang ăn uống, mua sắm bên trong cũng tháo chạy ra ngoài. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận 7 đến kiểm tra, dập tắt hoàn toàn đám cháy ngay sau đó.

Cháy gian hàng trước Lotte Mart ở TP.HCM: Hàng trăm người đang mua sắm hoảng hốt tháo chạy ra ngoài - Ảnh 1
Khói bốc ra mù mịt, nhiều người tháo chạy - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ
Cháy gian hàng trước Lotte Mart ở TP.HCM: Hàng trăm người đang mua sắm hoảng hốt tháo chạy ra ngoài - Ảnh 2
Thời điểm xảy ra cháy, siêu thị này cúp điện để phục vụ việc chữa cháy an toàn. Ảnh: Người dân cung cấp - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an Quận 7 đến kiểm tra, dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Sau vụ việc, siêu thị này cũng cúp điện. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng khiến khách đến siêu thị tháo chạy hoảng loạn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy cũng đang được điều tra làm rõ.

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