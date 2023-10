Cháy cửa hàng điện thoại ở chung cư, người đập cửa chữa cháy, người nháo nhác ôm con chạy

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Lao Động.

Theo người dân, khói đen bốc lên cao khiến nhiều người sống tại tòa nhà hoảng sợ, vội vàng ôm con nhỏ chạy theo cầu thang bộ để thoát xuống dưới.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Oai và Công an quận Hà Đông cũng nhanh chóng có mặt, nhưng khi tới nơi, đám cháy đã được tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy xử lý.