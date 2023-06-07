Chập điện, quán cà phê gần Nhà thờ Đá ở Tam Đảo cháy lớn trong đêm

Trong đêm một quán cà phê gần Nhà thờ Đá bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt.

Theo thông tin từ Báo Giáo dục và Thời đại, vào hôm qua 6/6/2023 tại huyện Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) xảy ra vụ việc cháy một quán cà phê gần Nhà thờ Đá Tam Đảo.

Nơi xảy ra hỏa hoạn là quán cà phê Khánh Huyền (tổ dân phố 1, thị trấn Tam Đảo), vụ cháy bắt nguồn từ tầng 2 của quán. Khi phát hiện cháy, nhân viên và người dân hô hoán dập lửa và báo lực lượng chức năng.

Cận cảnh quán cà phê bị bốc cháy - Ảnh: Báo Giáo dục & Thời đại

Quán cà phê này gần Nhà thờ Đá Tam Đảo - một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Vĩnh Phúc.

Theo thông tin từ VOV News, Sau khi nhận được thông tin vụ hỏa hoạn, lực lượng chức năng cùng dân phòng, người dân đã huy động lực lượng tiến hành khống chế và dập lửa.

Sau hơn 30 phút, đến khoảng 22h35, vụ cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng chức năng thị trấn Tam Đảo cho biết bà Nguyễn Thị Luyến (chủ cửa hàng cafe Khánh Huyền) khai trước khi cháy, trên tầng 2 có xảy ra chập điện, sau đó ngọn lửa bùng phát.

Hiện trường vụ cháy ở Tam Đảo - Ảnh: VOV News

Rất may vụ cháy đã được kịp thời dập tắt, không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản không đáng kể.

Gia đình bà Luyến xin ký cam kết về an toàn phòng cháy chữa cháy với cơ sở kinh doanh dịch vụ và xin tự khắc phục hậu quả.

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