Chàng shipper cứu người trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Bàng hoàng nhận tin cháu gái đã tử vong

Đời sống 14/09/2023 11:04

Có mặt tại hiện trường vụ cháy chung cư mini tại Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội), anh Nguyễn Đăng Văn (30 tuổi, quê Bắc Ninh, làm nghề shipper) mướt mải mồ hôi, mặt đen sạm lại vì khói. Đăng chính là người đã dũng cảm lao vào đám cháy đêm 12/9 để cứu người.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào chiều 13/9, anh Nguyễn Đăng Văn (30 tuổi, quê ở Bắc Ninh) nam shipper cứu người vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (quận Thanh Xuân, Hà Nội) nhận được thông tin cháu gái anh - con của người chị gái - đã tử vong trong vụ cháy.

Mặc dù cứu được nhiều người, nhưng anh Văn rất buồn vì cháu gái của mình đã không thể an toàn trong vụ hỏa hoạn.

Chàng shipper cứu người trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Bàng hoàng nhận tin cháu gái đã tử vong - Ảnh 1
Anh Văn rất buồn vì cháu gái của mình đã không thể an toàn trong vụ hỏa hoạn - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Nhân dân, từ nhà trọ của anh đến chung cư bị cháy mất khoảng 15-20 phút. Khi anh Văn đến, chung cư đang cháy, người dân không được phép vào. Anh phải để xe máy ở ngoài, rồi đi bộ vào gần hiện trường. “Rất lâu sau, lửa được dập tắt, chỉ còn khói. Tôi rất sốt ruột vì không biết gia đình chị gái (có 5 người) đang thuê trọ trong toà nhà có an toàn không, trong khi chưa được phép vào. Sau đó, khi quan sát thấy một chiếc búa ở gần đó, tôi liền giấu vào sau lưng để vào nhà chung cư với mục đích phá cửa, cứu người. Khi vào trong toà nhà, tôi bật đèn flash điện thoại để soi. Tôi lần cầu thang lên được tầng 4 - nơi có phòng trọ chị gái thì thấy cửa phòng mở toang, không có người bên trong. Nghĩ rằng tất cả người thân đã an toàn, tôi tiếp tục tới các phòng khác để xem còn người nào sót bên trong hay không”, anh Văn kể lại.

Chàng shipper cứu người trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Bàng hoàng nhận tin cháu gái đã tử vong - Ảnh 2
Anh Nguyễn Đăng Văn dũng cảm cứu khoảng 10 người trong vụ cháy chung cư mini đêm 12/9 - Ảnh: Báo Nhân Dân

Anh Văn cho hay, khi vào trong toà nhà, thấy cửa phòng nào khoá thì anh dùng búa phá cửa, thấy người thì giúp đưa xuống phía dưới, thoát ra ngoài.

“Trong quá trình ứng cứu, tôi đã cõng 2 người xuống, còn lại thì hỗ trợ dẫn đường họ đi xuống. Tôi lên xuống rất nhiều lần để tìm kiếm người mà chỉ đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang và áo bò. Cũng sợ chứ, nhưng trong hoàn cảnh nguy cấp tôi vẫn cố gắng cứu được càng nhiều người càng tốt”, anh Văn nói.

Nam shipper 30 tuổi này từng có nhiều năm làm công nhân tại Bắc Giang, Bắc Ninh. Cách đây 1 tháng, anh mới lên Hà Nội để làm shipper.

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Những cái ôm, những giọt nước mắt lăn dài cùng đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa để ngóng chờ thông tin về các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini - số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, Hà Nội.

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