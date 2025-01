Chân dung nữ quản lý cấp cao trong đường dây lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng ở Campuchia: Có khả năng ngoại ngữ, ăn nói lưu loát và thông minh

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Công an tỉnh Bắc Ninh, ngày 22/1, Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với Bộ Công an; Cảng vụ hàng không miền Bắc, Cảng vụ hàng không miền Nam, các hệ thống ngân hàng, nhà mạng, cửa khẩu và công an nhiều tỉnh, thành phố triệt xoá một đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao, với thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ban chuyên án huy động gần 200 cán bộ, chiến sỹ triển khai 43 tổ công tác tại cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Nội Bài, sân bay Cát Bi và các địa phương để triệu tập, bắt giữ các đối tượng.