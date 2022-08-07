Cặp đôi trẻ bật mí lợi ích của Tinder trong việc phát triển bản thân ngoài chuyện yêu đương

Đời sống 07/08/2022 17:34

Câu chuyện của cặp đôi Tinder, Thảo Vy và Gia An trong tập 4 của talkshow “Mở chuyện hẹn hò” vừa qua đã truyền cảm hứng cho khán giả, khách mời Ali Hoàng Dương cùng chàng host Jun Phạm.

Chuyện tình của họ minh chứng rằng Tinder không những là một nơi để các thành viên kiếm tìm những phút giây lãng mạn mà còn là chốn gần gũi với cuộc sống của mọi người khi họ cần ai đó để chia sẻ về một ngày của mình.

Tinder là nơi hẹn hò lý tưởng giúp hội độc thân bước ra khỏi vùng an toàn của họ và tìm hiểu thêm nhiều bạn mới ngoài các kết nối cũ mà không cần lo ngại về rào cản hay áp lực có thể phải đối mặt ngoài đời thực. Đặc biệt đối với người ngại giao tiếp như Thảo Vy, các thành viên có thể thoải mái và tự tin hơn khi nói ra những suy nghĩ của mình.

 Cặp đôi trẻ bật mí lợi ích của Tinder trong việc phát triển bản thân ngoài chuyện yêu đương - Ảnh 1

Thảo Vy chia sẻ rằng cô dùng Tinder để tìm kiếm những người lạ cùng tầng số với bản thân để tâm sự dù ban đầu cô chưa có ý định hẹn hò. Vì vậy, Thảo Vy cảm thấy mình không cần ép bản thân đáp trả ngay lập tức hoặc ngại ngùng trong buổi hẹn hò ngoài đời thực. Điều này cho phép cô được thoải mái là chính mình trên Tinder.

Sau khi tán gẫu qua lại trên Tinder và tìm hiểu qua mạng được một tháng, Thảo Vy và Gia An bất ngờ gặp nhau tại một sự kiện khi làm PG và PB. Khi đó, cả hai nhận ra nhau và trò chuyện không ngừng từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Sau cuộc gặp định mệnh ấy, họ bắt đầu tìm hiểu và chính thức nói lời yêu ngay tháng sau đó.

Qua chuyện tình thú vị của cặp đôi, đối với những cô cậu bạn nào hay ngại ngùng và khó mở lòng với các mối quan hệ mới thì việc trò chuyện và tìm hiểu nhau trên thế giới trực tuyến hoặc gọi điện video trên Tinder chắc hẳn sẽ giúp bạn nâng trình giao tiếp, đồng thời biến các cuộc hẹn hò online thành thật một cách tự nhiên hơn.

Cặp đôi trẻ bật mí lợi ích của Tinder trong việc phát triển bản thân ngoài chuyện yêu đương - Ảnh 2

Hơn nữa, các thành viên Tinder có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhiều người có profile khác nhau, nhờ đó được tiếp thêm nhiều câu chuyện hay ho, truyền cảm hứng. Qua đó, giúp họ có thêm nhiều góc nhìn mới mẻ hơn trong cuộc sống và tự tin mở đề các cuộc trò chuyện.

Gia An và Thảo Vy đều đã vượt qua nhiều thử thách trong mối quan hệ của họ và sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, sau mọi sóng gió, vừa qua Gia An đã cầu hôn Vy và cô đã gật đầu đồng ý.

Họ đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào năm sau. Xúc động trước hành trình mà họ đã trải qua, Jun Phạm chia sẻ: “Một người hoàn hảo là không có thật vì họ sẽ không cần mảnh ghép khác, bởi lẽ chúng ta đều khác biệt và đều đang tìm kiếm một nửa phù hợp để hoàn thiện bản thân mình”.

Khi được hỏi về điều gì tạo nên một mối quan hệ và một tình yêu lành mạnh, cặp đôi cho biết "Mọi mối quan hệ đều nên phát triển theo hướng tích cực, chứ không phải vòng lặp mà không có sự cải thiện nào”. Điều này cũng có thể áp dụng cho bất kỳ giai đoạn hẹn hò hoặc gặp gỡ người mới.

Ngày nay, hội các bạn trẻ độc thân thường tìm kiếm những kết nối mang lại giá trị trong hành trình trưởng thành của họ. Đó có thể là người để tâm sự sau một ngày dài và giúp bạn cảm thấy được thấu hiểu, an ủi và cho bạn những lời khuyên cần thiết, kịp thời, hoặc giúp bạn tìm kiếm những điều mới mẻ như host Jun Phạm đã nói: Tuy bắt đầu từ kết nối URL (trực tuyến) nhưng mọi thứ dần sẽ chuyển sang IRL (ngoài đời thực) và chỉ có tình yêu đích thực là vẫn luôn tồn tại”.

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