Lễ an táng thượng úy Đỗ Đức Việt: Người thân, đồng đội nghẹn ngào tiễn biệt về nơi an nghỉ cuối cùng

Xã hội 07/08/2022 14:56

Dự lễ an táng của liệt sĩ Đỗ Đức Việt có sự góp mặt của ban lãnh đạo Công an Hà Nội, đồng đội cùng người thân, gia đình. Đồng thời, nhiều người dân cũng tới tiễn đưa thượng úy cảnh sát Phòng cháy chữa cháy về nơi an nghỉ cuối cùng.

Theo chia sẻ thông tin từ Zing, lễ an táng của liệt sĩ Đỗ Đức Việt diễn ra sáng ngày 7/8 tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hà Nội. Dự lễ an táng có ban lãnh đạo Công an Hà Nội, đồng đội của liệt sĩ Việt cùng người thân, gia đình. Nhiều người dân cũng tới tiễn đưa thượng úy cảnh sát Phòng cháy chữa cháy về nơi an nghỉ cuối cùng.

Khoảng 7h cùng ngày, tro cốt liệt sĩ được đưa tới Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hà Nội (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm). Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội và các đồng đội của liệt sĩ Việt dâng hoa, dâng hương tưởng niệm liệt sĩ.

Lễ an táng thượng úy Đỗ Đức Việt: Người thân, đồng đội nghẹn ngào tiễn biệt về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 1
Liệt sĩ Đỗ Đức Việt được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố - Ảnh: Báo Công an nhân dân
Lễ an táng thượng úy Đỗ Đức Việt: Người thân, đồng đội nghẹn ngào tiễn biệt về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 2
rung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội, tiễn đưa cảnh sát hy sinh khi chữa cháy - Ảnh: Zing
Lễ an táng thượng úy Đỗ Đức Việt: Người thân, đồng đội nghẹn ngào tiễn biệt về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 3Lễ an táng thượng úy Đỗ Đức Việt: Người thân, đồng đội nghẹn ngào tiễn biệt về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 4
Liệt sĩ an nghỉ trong niềm tiếc thương vô hạn của nhân dân, đồng đội, người thân - Ảnh: Báo Công an nhân dân
Lễ an táng thượng úy Đỗ Đức Việt: Người thân, đồng đội nghẹn ngào tiễn biệt về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 5
Đồng đội chào tiễn biệt thượng úy Việt lần cuối - Ảnh: Báo Công an nhân dân

 

 

Những ngày qua, tại nhà riêng của thượng úy Đỗ Đức Việt, nhiều người thân, bạn bè, đồng đội tìm đến để thắp hương, tưởng nhớ anh và chia buồn cùng gia đình. Trong đó, câu chuyện xúc động 4 năm trước về 2 bà cụ được Việt giúp đỡ gánh rau qua đường thêm một lần được nhắc lại.

Đỗ Mai (em gái của Đỗ Đức Việt) cho biết trong dòng người tìm đến nhà tưởng nhớ, có sự xuất hiện của 2 bà cụ được anh trai cô giúp đỡ 4 năm trước.

“Hai bà lớn tuổi và sức khỏe yếu, nhưng sẵn lòng đi bộ từ Yên Nghĩa (Hà Đông) lên để thắp cho anh nén hương. Cụ vẫn nhớ hình ảnh anh giúp đỡ và biếu 100.000 đồng”, Mai xúc động chia sẻ và cho biết cô cảm ơn lời cầu nguyện của 2 bà dành cho anh trai mình. 

 

Lễ an táng thượng úy Đỗ Đức Việt: Người thân, đồng đội nghẹn ngào tiễn biệt về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 6
Nam sinh Đại học Cảnh sát PCCC Đỗ Đức Việt gánh rau giúp 2 cụ già băng qua đường - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo chia sẻ thông tin từ báo Công an nhân dân, cách đây 4 năm, vào tháng 6/2018, giữa trưa hè nắng nóng, một đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đã ghi lại cảnh chàng trai trong sắc phục cảnh sát đã chủ động giúp bà cụ gánh rau băng qua ngã tư. Sau đó, cậu quay lại bên kia đường và tiếp tục giúp bà cụ khác. Nhiều người dân chứng kiến bày tỏ sự khen ngợi trước hành động của chiến sĩ Công an tương lai này. 

Tại thời điểm đó, nhân vật chính trong đoạn video clip là Đỗ Đức Việt, 20 tuổi, sinh viên Đại học Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, đang thực tập tại Phòng Cảnh sát PCCC số 9, Hà Đông, Hà Nội. 

Nam sinh Đại học Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy này cho rằng bất kỳ ai trong hoàn cảnh này cũng sẽ làm vậy, và cậu cảm thấy vui khi nhận được nhiều lời khen ngợi, bình luận tích cực từ mọi người. Anh từng chia sẻ: "Mình đơn giản chỉ là thấy người già khó khăn thì giúp đỡ. Điều làm mình vui nhất không phải những lời khen, mà là thấy ấm lòng khi được bà cụ cho nải chuối tiêu ăn rất ngọt và thơm". 

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