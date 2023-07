Theo chia sẻ thông tin từ Zing, lễ an táng của liệt sĩ Đỗ Đức Việt diễn ra sáng ngày 7/8 tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hà Nội. Dự lễ an táng có ban lãnh đạo Công an Hà Nội, đồng đội của liệt sĩ Việt cùng người thân, gia đình. Nhiều người dân cũng tới tiễn đưa thượng úy cảnh sát Phòng cháy chữa cháy về nơi an nghỉ cuối cùng.

Khoảng 7h cùng ngày, tro cốt liệt sĩ được đưa tới Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hà Nội (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm). Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội và các đồng đội của liệt sĩ Việt dâng hoa, dâng hương tưởng niệm liệt sĩ.