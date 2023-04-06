Cảnh báo "chiêu trò mới" bay hàng trăm triệu đồng nhiều người mắc phải

Đời sống 06/04/2023 13:37

Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đang điều tra về việc chỉ cần nghe nhạc, xem video mà lấy được tiền

Theo thông tin Báo Pháp luật, ngày 13/3/2023, Công an phường Giảng Võ, quận Ba Đình tiếp nhận đơn trình báo của chị T (sn 1982, trú Ba Đình, Hà Nội) về việc bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Chị T cho biết, ngày 10/3/2023, chị T có nhận được điện thoại mời tham gia làm cộng tác viên nghe nhạc tăng lượt view, lượt like cho ca sỹ sẽ nhận được 100.000 đồng đến 200.000 đồng qua ứng dụng Telegram.

Cảnh báo 'chiêu trò mới' bay hàng trăm triệu đồng nhiều người mắc phải - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, chị T. tin tưởng và làm theo yêu cầu, đồng thời đã chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng là hơn 400 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó chị T. mới phát hiện, thủ đoạn mới này là chiêu trò lừa đảo nên đã đến cơ quan công an trình báo.

Doanh nghiệp Việt Nam cho biết thêm, qua vụ việc trên, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn chỉ cần nghe nhạc, xem video mà lấy được tiền.

Đồng thời, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Người dân cần kiểm tra rõ các thông tin trước khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác.

 

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