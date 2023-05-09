Cần Thơ: Nam thanh niên bị đâm thủng tim chỉ vì mâu thuẫn tiền bạc

Đời sống 09/05/2023 15:37

Chỉ vì mâu thuẫn tiền bạc, nam thanh niên đã ra tay sát hại bạn bè, hậu quả khiến bạn học bị thủng tim, nhưng may mắn được các bác sĩ cấp cứu kịp thời.

Theo nguồn tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 9/5/2023, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đã tiếp nhận một trường hợp vô cùng nguy kịch. Bệnh nhân được cấp cứu gấp rút trong tình trạng tim bị đâm thủng ở đầu ngực. 

Được biết, bệnh nhân tên là L, ngụ quận Bình Thuỷ, Cần Thơ. Do mẫu về tiền bạc, bệnh nhân bị bạn học đâm thủng tim. Ngay sau đó, L được bạn bè và người dân đưa vào Bệnh viện Tâm Minh Đức sơ cứu sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân kích thích vật vã, vã mồ hôi, mạch và huyết áp không đo được. Mạch cảnh nhanh, nhẹ. Vết thương cạnh mũi kiếm ức trái kích thước khoảng 3 cm chảy máu ít.

Quá trình siêu âm nhận thấy tim bệnh nhân co bóp yếu kèm dịch màng ngoài tim nên chuyển phòng mổ khẩn với chẩn đoán: Chèn ép tim cấp do vết thương thủng tim.

Cần Thơ: Nam thanh niên bị đâm thủng tim chỉ vì mâu thuẫn tiền bạc - Ảnh 1
Bác sĩ thăm khám bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Dẫn thông tin từ báo Công an nhân dân, ê-kíp bác sĩ nhận bệnh hồi sức khẩn cấp, truyền cấp cứu 2 đơn vị hồng cầu lắng. Các BS mở ngực trái vào khoang màng phổi thấy màng tim căng cứng, mở màng tim có 300ml máu loãng và máu cục. Thám sát thấy vết thương thủng thất phải 2cm gần mỏm tim; phía bên phải sau ức máu phun nhiều rất khó khâu. Bệnh nhân được khâu vết thương tim, hồi sức bơm máu mạch, huyết áp đo được, tiếp tục hồi sức... cầm máu kỹ, dẫn lưu đóng ngực. Tổng số lượng máu truyền cho bệnh nhân là 5 khối hồng cầu lắng, 3 đơn vị huyết tương.

Sau quá trình cấp cứu và hồi sức tích cực, sáng nay L đã tỉnh táo, da niêm hồng, đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại BV.

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