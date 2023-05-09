Vụ xe ô tô mở cửa bất cẩn khiến 1 người tử vong: Mức án dành cho đối tượng gây tai nạn như thế nào?

Đời sống 09/05/2023 12:50

Nhận định ban đầu từ Luật sư Lê Hoàng Phúc An cho biết, người mở cửa xe ô tô bất cẩn gây thương tích trên 61% hoặc ảnh hưởng đến tính mạng của người khác phải chịu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo thông tin từ Vietnamnet, dư luận chiều cùng ngày 8/5/2023 không khỏi bàng hoàng trước đoạn clip ghi lại cảnh tài xế ô tô mở cửa xe làm 2 người đi xe máy ngã ra đường sau đó bị ô tô đối diện đâm trúng tại thị trấn Đại Nghĩa (huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Hậu quả làm một người phụ nữ tử vong ngay sau đó. 

Ngoài ra, lực lượng chức năng huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội ngay lập tức đến hiện trường để xác minh và làm rõ vụ việc. Đồng thời, làm việc với 2 tài xế ô tô có liên quan để xác định nguyên nhân và trách nhiệm của họ. 

Vụ xe ô tô mở cửa bất cẩn khiến 1 người tử vong: Mức án dành cho đối tượng gây tai nạn như thế nào? - Ảnh 1
Đoạn clip ghi lại cảnh tài xế ô tô mở cửa xe làm 2 người đi xe máy ngã ra đường sau đó bị ô tô khác đâm trúng - Ảnh: Zing News

Theo nguồn tin từ Sức khỏe và đời sống, luật sư Lê Hoàng Phúc An (Hệ thống dịch vụ pháp lý Luật sư X) ban đầu đã đưa ra những suy xét về mức án dành cho người phạm lỗi. 

Theo Luật sư, lỗi này có thể xuất phát từ nhiều phía. Ta có thể dựa trên một số phân tích sau: 

Trường hợp 1: Nếu kết quả xác minh cho thấy người mở cửa xe ô tô trong không tuân thủ quy tắc an toàn, gây hậu quả vụ tai nạn nghiêm trọng thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự. Đồng thời, xử lý theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Trường hợp 2: Nếu trong quá trình điều tra cho thấy lỗi trực tiếp gây ra cái chết cho người điều khiển xe máy là do xe ô tô khác chạy phía đối diện cán phải. Và chạy quá tốc độ quy định hoặc có nồng độ cồn trong máu vượt quá mức quy định khi tham gia giao thông thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự cùng với tài xế đã mở cửa ô tô gây tai nạn. 

Trường hợp 3: Nếu nguyên nhân cái chết xuất phát từ phái nạn nhân do người này đã ngã vào xe máy quá gần khiến cho người tham gia giao thông không xử lý kịp thì được xem là sự kiện bất ngờ quy định tại điều 20 Bộ luật Hình sự. 

Vụ xe ô tô mở cửa bất cẩn khiến 1 người tử vong: Mức án dành cho đối tượng gây tai nạn như thế nào? - Ảnh 2
Luật sư Lê Hoàng Phúc An (Hệ thống dịch vụ pháp lý Luật sư X) ban đầu đã đưa ra những suy xét về mức án dành cho người phạm lỗi - Ảnh: Sức khỏe và đời sống

 

Tuy nhiên, Luật sư cũng nhấn mạnh, kết luận cuối cùng vẫn phải ăn cứ vào kết quả điều tra của cơ quan công an và xem xét kỹ lỗi của từng người tham gia giao thông trong vụ việc.

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