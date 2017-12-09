Sau khi mua Nhung với giá 5 triệu đồng, Trinh và Kỳ thay nhau kéo cô bé chỉ mới 14 tuổi vào phòng kín hiếp dâm.

Hôm qua (8/12), Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 3 bị cáo gồm: Nguyễn Thành Trinh (57 tuổi), Lê Xuân Kỳ (47 tuổi, trú tại xóm 4, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và Lô Thị Xuân Lý (31 tuổi, ngụ tại huyện Thanh Chương, Nghệ An) về tội hiếp dâm trẻ em và buôn bán trẻ em.

Theo thông tin từ Vietnamnet, Trinh và Kỳ cùng nhau mở quán cơm tại xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh để trá hình cho hoạt động mại dâm của mình. Vào ngày 23/6/2016, Trinh và Kỳ đã nhờ Lô Thị Xuân Lý tìm người ở Nghệ An giúp.

Lúc này, Lý mới lừa bé Nhung (tại thời điểm đó 14 tuổi) vào Hà Tĩnh làm việc dọn dẹp, rửa chén cho quán ăn với mức lương 3 - 4 triệu đồng/tháng. Sau khi Nhung đồng ý, Lý gọi điện cho Kỳ và Trinh đến để "giao hàng" và nhận 5 triệu đồng tiền công.

Vào khoảng 22 giờ ngày 26/6,Trinh chở Nhung từ quán ăn sang nhà Kỳ nhậu. Trong lúc cả hai nhậu với nhau, Trinh nói với Kỳ “có hàng mới, vô ta làm tí”. Sau đó, hai gã này lần lượt kéo Nhung vào phòng kín hiếp dâm mặc kệ nạn nhân khóc lóc van xin, chống cự. Lúc bị cưỡng hiếp, Nhung chỉ mới 14 tuổi 7 tháng.

Sau khi sự việc xảy ra, Nhung đã tìm cách liên lạc với người thân nhờ giúp đỡ. Không lâu sau đó, Lý, Trinh và Kỳ đều bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thành Trinh 24 năm tù, trong đó 20 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, 4 năm tù về tội mua bán trẻ em. Bị cáo Lê Xuân Kỳ bị phạt 18 năm tù, gồm 15 năm vì tội hiếp dâm trẻ em và 3 năm tù về tội mua bán trẻ em.

Về phần Lô Xuân Lý, bị cáo này bị tuyên 3 năm tù giam về tội mua bán trẻ em.

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