Cách xếp mâm ngũ quả đơn giản mà đẹp trong dịp Tết Nguyên đán

Đời sống 21/12/2019 21:55

Hình ảnh mâm ngũ quả đã quá đỗi quen thuộc trong những ngày Tết Nguyên đán trên khắp vùng miền đất nước. Vậy bạn đã biết cách xếp mâm ngũ quả đẹp mà đơn giản dưới đây chưa?

Tết đến Xuân về là dịp các gia đình quây quần bên nhau và dâng lên ban thờ những món ăn truyền thống, đặc biệt là không thể thiếu sự hiện diện của mâm ngũ quả. Tuy nhiên nhiều người lại chưa biết cách trình bày mâm ngũ quả như thế nào cho đẹp và ưa nhìn, thể hiện tấm lòng thành kính đối với ông bà tổ tiên. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cách xếp mâm ngũ quả đơn giản, tiết kiệm thời gian mà vô cùng bắt mắt.

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Cách xếp mâm ngũ quả đơn giản mà đẹp trong dịp Tết Nguyên đán - Ảnh minh họa: Internet

Ý nghĩa mâm ngũ quả ngày Tết Nguyên Đán

Mâm ngũ quả đóng vai trò quan trọng trong những ngày Tết Việt, nó có ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Tết là thời điểm cả nước đón chào một năm mới với nhiều ước muốn hạnh phúc và bình an. Và mâm ngũ quả tượng trưng cho điều đó. Mâm ngũ quả đầy đủ tượng trưng cho một năm sung túc, làm ăn phát đạt. 

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Mỗi loại quả trên mâm ngũ quả mang một ý nghĩa riêng - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, mâm ngũ quả còn đại diện cho ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, thể hiện sự trọn vẹn, hài hòa của cuộc sống. Mỗi màu của mâm ngũ quả tượng trưng cho từng hành. Mỗi một loại quả lại mang một ý nghĩa riêng biệt khiến cho mâm ngũ quả thêm đủ màu sắc và dư vị.

  • Quả lê: có vị ngọt thanh, mát dịu, biểu hiện cho sự suôn sẻ, hanh thông công việc
  • Quả lựu: có nhiều hạt thể hiện cho con cháu đầy đàn, sung túc, ngọt ngào.
  • Quả đào: Đào có vị ngọt thanh, màu hồng hoặc đỏ, thể hiện sự thăng tiến.
  • Quả phật thủ: có hình giống bàn tay Phật, luôn phù hộ và mang bình an tới cho muôn loài.
  • Quả táo: tượng trưng cho vinh hoa, phú quý.
  • Quả quýt: Tượng trưng cho sự thành đạt trong công việc
  • Quả thanh long: biểu tượng cho loài rồng, thể hiện sự phát tài phát lộc.
  • Bưởi, dưa hấu: To, căng tròn, có vị thanh mát, thể hiện sự ngọt ngào, may mắn.
  • Nải chuối xanh: hình giống bàn tay đang ngửa lên để hứng lấy may mắn cho năm mới.
  • Quả lê-ki-ma: như quả đào tiên, có màu vàng thể hiện lộc trời ban
  • Quả sung: thể hiện sự sung túc về sức khỏe và tiền bạc.
  • Đu đủ: thể hiện sự đầy đủ, cuộc sống phồn thịnh.

Cách chưng mâm ngũ quả miền nam

Đối với người dân miền Nam, mâm ngũ quả bao gồm 5 loại quả là mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài và sung, hay người ta vẫn thường nói là Cầu vừa đủ xài sung sướng.

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Mâm ngũ quả miền Nam - Ảnh minh họa: Internet

Trước tiên, để mâm ngũ quả đẹp mắt, người ta chọn 3 quả đu đủ, dừa, xoài to nhất lên đặt dưới. Sau đó cho những quả nhỏ còn lại lên trên để tạo thành hình ngọn tháp. Lưu ý nên chọn mua những quả đu đủ xanh, có những đốm xanh vàng cho đẹp mắt. Xoài có màu vàng đậm và quả mãng cầu màu xanh, nhiều mắt tạo dáng đẹp.

Khác với các miền khác, người miền Nam thường kiêng một số trái không may mắn như chuối, táo và quýt, không đặt lên bàn thờ vì gọi tên chúng không được may mắn cho lắm. Ví như chuối giông chúi xuống, làm ăn không phất lên được, hay táo như quả bom ý là làm ăn thất bát, hoặc quýt với cam nghe như quýt làm cam chịu.

Cách bày mâm ngũ quả ngày tết miền bắc

Khác với người miền Nam, mâm ngũ quả của miền Bắc bao giờ cũng có chuối và một số quả khác như bưởi, nho, hồng, quýt. Người ta thường chọn quả chuối xanh để đẹp và để được lâu, đặt dưới cùng. Trên nải chuối người ta bày các loại quả khác lên, đan xen vào tạo hình ưa nhìn và không bị dập. 

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Mâm ngũ quả miền Bắc - Ảnh minh họa: Internet

Miền Bắc thường rất chú trọng mâm ngũ quả trong ngày Tết dù nhà có điều kiện hay không. Mâm ngũ quả thể hiện lòng thành kính của con cháu dâng lên ông bà tổ tiên để được phù hộ.

Người miền Bắc xếp mâm ngũ quả đúng theo văn hóa Phương Đông, vạn vật trung hòa gồm 5 màu của Ngũ hành, bao gồm màu trắng sao Kim (bưởi), màu xanh của sao Mộc (chuối xanh), màu đen sao Thủy (mận hoặc quả nho), màu đỏ sao Hỏa (hồng), màu vàng sao Thổ (quýt).

Cách xếp mâm ngũ quả của người miền Trung

Không giống như các miền khác, người miền Trung thường chọn những loại quả đơn giản sẵn có để bày mâm ngũ quả chứ không nhất thiết phải đúng 5 loại quả theo mẫu.

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Mâm ngũ quả miền Trung - Ảnh minh họa: Internet

Người miền Trung coi trọng lễ nghĩa, nhưng không cầu kỳ mà đúng với bản chất thật thà, nồng hậu. Người miền Trung không kiêng loại quả nào như miền Bắc, miễn là chúng có đủ màu sắc. Người miền Trung cũng chọn quả theo mùa, mùa nào có quả gì thì chọn mua quả đấy chứ không nhất định phải tìm bằng được các loại quả theo chuẩn như người miền Bắc. Trưng bày quả to nằm dưới, quả nhỏ nằm trên cho hài hòa và hợp lý.

Các kiểu mâm ngũ quả đẹp

Dưới đây là những hình ảnh mâm ngũ quả đẹp nhất cho bạn chiêm ngưỡng.

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Mâm ngũ quả với nhiều loại quả phong phú - Ảnh minh họa: Interne

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Mâm ngũ quả miền Trung hơn 5 loại quả - Ảnh minh họa: Internet

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Mâm ngũ quả đẹp ngày tết miền Bắc - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng qua những chia sẻ trên, bạn có thể biết được cách xếp mâm ngũ quả đơn giản và đẹp ngay tại nhà. Bạn ở miền nào thì làm theo cách của miền ấy cho phù hợp với phong tục và lễ nghi là được. Chúc bạn và cả gia đình luôn hạnh phúc, đặc biệt là chuẩn bị đón một cái Tết đầy yêu thương, năm mới đầy may mắn.

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