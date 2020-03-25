Cách làm bánh trôi nước ngũ sắc cho Tết Hàn Thực

Bánh trôi nước ngũ sắc là một trong những món ăn đặc trưng vào ngày Tết Hàn Thực. Vậy cách làm bánh trôi nước ngũ sắc như thế nào, bạn đã biết chưa?
- Mách bạn 6 cách làm nước mắm chấm cá chiên đậm đà
- 4 cách làm da heo chiên giòn không cần phơi nắng tại nhà
Nội dung bài viết
- Cách làm bánh trôi ngũ sắc bằng bột nước
- Cách làm bánh trôi nước ngũ sắc với bột khô
- Cách làm bánh trôi ngũ sắc nhân đậu xanh
Bánh trôi nước là món ăn mang đậm nét văn hóa đặc trưng có từ lâu đời và không thể thiếu trong ngày Tết Hàn Thực. Ngày nay để bánh trôi thêm màu sắc, người ta thường làm bánh trôi nước ngũ sắc từ các nguyên liệu có màu tự nhiên để món ăn thêm bắt mắt và thơm ngon hơn. Vậy cách làm bánh trôi nước ngũ sắc như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn làm món bánh trôi nước ngũ sắc nhanh chóng ngay tại nhà.
Cách làm bánh trôi ngũ sắc bằng bột nước
Nguyên liệu chuẩn bị
- 125g đường xay
- 500g bột nước
- 50g bí đỏ luộc chín và xay nhuyễn
- 50g nước cốt lá dứa
- 50g thịt gấc (gấc cho vào 1 chút rượu, bỏ hạt và cân lấy 50g thịt gấc)
- 50g nước cốt củ dền
- Đường phèn cắt nhỏ
- 1 chút vừng
Cách thực hiện:
- Chia bột thành 5 phần, mỗi phần bột gồm 100g bột và 25g đường. Trộn đều từng phần bột cùng với từng nguyên liệu màu gồm: bí đỏ, lá dứa, gấc, củ dền. Tiếp theo đổ từ từ nước ấm vào hỗn hợp bột và nhào đến khi bột dẻo dai vừa phải. Sau đó ủ bột khoảng 30 phút.
- Sau khi hết thời gian ủ bột thì bắt đầu nặn bánh bằng cách bóp dẹt bột thành hình tròn và cho 1 viên đường vào giữa rồi vo tròn lại thành từng viên vừa ăn.
- Bắt một nồi nước đun sôi và thả bánh vào, nấu đến khi bánh nổi lên mặt nước thì vớt bánh ra và thả vào 1 bát nước lạnh để bánh không bị dính vào nhau. Sau đó các bạn xếp bánh ra đĩa và cho thêm chút vừng lên bánh là có thể dùng được.
>>> Xem thêm:
- Cách làm bánh trôi bánh chay cho Tết Hàn Thực
- Ý nghĩa của phong tục Tết Hàn Thực bánh trôi bánh chay
Cách làm bánh trôi nước ngũ sắc với bột khô
Nguyên liệu chuẩn bị
- 900g gạo nếp
- 200g gạo tẻ
- 100g lá dứa (lá nếp)
- 1/2 quả gấc
- 1 nắm lá cẩm
- 2 củ nghệ tươi.
- Đường phèn cắt thành viên nhỏ
- Vừng trắng rang vàng
Cách thực hiện:
- Ngâm gạo nếp và gạo tẻ khoảng 3-4 giờ cho gạo nở mềm. Sau đó vo sạch rồi đem xay thành bột nước. Đổ bột vào 1 túi vải và treo lên khoảng 2h cho ráo nước chỉ còn lại hỗn hợp bột mềm nhão.
- Chia bột nước thành 5 phần.
- Phần bột tím: Lá cẩm mang rửa sạch rồi cho vào nồi đun với chút nước để ra màu. Sau đó bỏ bã và lấy phần nước màu hòa vào phần bột nước đã chia ở trên.
- Phần bột vàng: Củ nghệ tươi cạo sạch vỏ rồi cho thêm chút nước vào xay hoặc giã nhuyễn. Lọc bỏ bã và lấy phần nước đun sôi, cho 1/2 thìa dấm vào để giảm bớt mùi hăng của nghệ. Sau đó để nước nguội rồi trộn vào 1 phần bột nước trên.
- Phần bột xanh: Lá dứa rửa sạch mang đi xay nhuyễn, sau đó lọc bỏ bã rồi lấy nước cốt trộn vào một phần bột bạn đã chuẩn bị.
- Phần bột đỏ: Gấc bóp bỏ hạt rồi cho vào máy sinh tố xay nhuyễn. Xay xong thì cho gấc vào trộn đều với một phần bột trên.
- Phần bột trắng thì để nguyên.
- Trộn từng phần bột cho đều màu rồi cho vào từng túi lọc riêng. Buộc dây treo các phần bột lên khoảng 5-6 giờ hoặc có thể để qua đêm cho ráo nước.
- Sau khi bột đã ráo nước thì hãy nhào lại vài lượt cho bột mịn và dẻo.
- Chia bột thành từng viên nhỏ sau đó bóp dẹt thành hình tròn rồi cho viên đường phèn vào giữa và bọc lại .
- Bắt một nồi nước sôi và chuẩn bị một nồi nước lạnh. Cho từng viên bột màu vào nước sôi luộc đến khi bánh nổi lên mặt nước là bánh chín. Kế tiếp các bạn vớt bánh ra rồi thả vào nồi nước lạnh để bánh không bị dính. Sau đó vớt bánh ra đĩa và rắc ít vừng lên mặt bánh để tăng thêm độ hấp dẫn.
Cách làm bánh trôi ngũ sắc nhân đậu xanh
Nguyên liệu chuẩn bị
- 500g bột nếp làm bánh trôi
- 100g đậu xanh bỏ vỏ
- 100g dừa nạo
- 1 ống Vani
- 2 thìa canh bột sắn dây
- 150g đường trắng.
Cách làm:
- Cho bột vào một chiếc bát to và thêm nước nóng vào từ từ để trộn bột, đến khi bột dẻo và mịn là được. Sau đó ủ bột khoảng 15 phút.
- Vo đậu xanh thật sạch rồi cho vào nước ấm ngâm khoảng 1 tiếng cho đậu nở (lưu ý là ngâm đậu trước khi nhào bột). Sau đó cho đậu xanh vào nồi cơm điện nấu cho đậu chín.
- Đậu xanh chín thì cho vào máy xay nhuyễn rồi cho đậu và 50g đường vào chảo chống dính đảo đều. Khi đường và đậu hòa vào nhau thì cho thêm dừa nạo cắt nhỏ và chút vani vào chảo đảo đều rồi tắt bếp.
- Đậu xanh để nguội rồi vo thành từng viên tròn nhỏ xếp vào đĩa để làm nhân.
- Các nguyên liệu đã chuẩn bị xong thì bắt đầu làm bánh trôi: Vo bột thành những viên nhỏ và ấn dẹt ở giữa viên bột rồi cho viên đậu xanh vào. Bao viên bột lại và vo tròn cho kín phần nhân để tránh bánh bị vỡ khi nấu.
- Cách tạo màu ngũ sắc cho bột: Để bánh có màu xanh bạn có thể dùng nước cốt lá dứa, màu đỏ dùng bột gấc hoặc gấc tươi, màu nâu là cafe đen pha phin, màu vàng là nước củ nghệ, màu tím là nước lá cẩm.
- Tiếp theo bắt một nồi nước lên bếp đun sôi, thả bánh trôi đã nặn vào nấu đến khi bánh nổi lên là chín. Vớt bánh ra và thả ngay vào bát nước lạnh để bánh không bị dính vào nhau.
- Cho bánh trôi ra đĩa và dùng đầu ngón tay chấm vừng rang lên trên mặt bánh trôi là có thể dùng.
Như vậy với một số chia sẻ về cách làm bánh trôi nước ngũ sắc ở trên, bạn hoàn toàn có thể tự làm bánh trôi nước đơn giản ngay tại nhà. Hy vọng với những chia sẻ này sẽ giúp bạn có thể làm được món bánh trôi nước ngũ sắc thơm ngon và bắt mắt cho gia đình vào dịp Tết Hàn Thực sắp đến.