Cách làm bánh trôi nước ngũ sắc cho Tết Hàn Thực

Chia bột thành 5 phần, mỗi phần bột gồm 100g bột và 25g đường. Trộn đều từng phần bột cùng với từng nguyên liệu màu gồm: bí đỏ, lá dứa, gấc, củ dền. Tiếp theo đổ từ từ nước ấm vào hỗn hợp bột và nhào đến khi bột dẻo dai vừa phải. Sau đó ủ bột khoảng 30 phút.

Bắt một nồi nước đun sôi và thả bánh vào, nấu đến khi bánh nổi lên mặt nước thì vớt bánh ra và thả vào 1 bát nước lạnh để bánh không bị dính vào nhau. Sau đó các bạn xếp bánh ra đĩa và cho thêm chút vừng lên bánh là có thể dùng được.

Sau khi hết thời gian ủ bột thì bắt đầu nặn bánh bằng cách bóp dẹt bột thành hình tròn và cho 1 viên đường vào giữa rồi vo tròn lại thành từng viên vừa ăn.

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Nguyên liệu chuẩn bị

Cách thực hiện:

Ngâm gạo nếp và gạo tẻ khoảng 3-4 giờ cho gạo nở mềm. Sau đó vo sạch rồi đem xay thành bột nước. Đổ bột vào 1 túi vải và treo lên khoảng 2h cho ráo nước chỉ còn lại hỗn hợp bột mềm nhão.

Phần bột đỏ: Gấc bóp bỏ hạt rồi cho vào máy sinh tố xay nhuyễn. Xay xong thì cho gấc vào trộn đều với một phần bột trên.

Phần bột xanh: Lá dứa rửa sạch mang đi xay nhuyễn, sau đó lọc bỏ bã rồi lấy nước cốt trộn vào một phần bột bạn đã chuẩn bị.

Phần bột vàng: Củ nghệ tươi cạo sạch vỏ rồi cho thêm chút nước vào xay hoặc giã nhuyễn. Lọc bỏ bã và lấy phần nước đun sôi, cho 1/2 thìa dấm vào để giảm bớt mùi hăng của nghệ. Sau đó để nước nguội rồi trộn vào 1 phần bột nước trên.

Phần bột tím: Lá cẩm mang rửa sạch rồi cho vào nồi đun với chút nước để ra màu. Sau đó bỏ bã và lấy phần nước màu hòa vào phần bột nước đã chia ở trên.

Bắt một nồi nước sôi và chuẩn bị một nồi nước lạnh. Cho từng viên bột màu vào nước sôi luộc đến khi bánh nổi lên mặt nước là bánh chín. Kế tiếp các bạn vớt bánh ra rồi thả vào nồi nước lạnh để bánh không bị dính. Sau đó vớt bánh ra đĩa và rắc ít vừng lên mặt bánh để tăng thêm độ hấp dẫn.

Chia bột thành từng viên nhỏ sau đó bóp dẹt thành hình tròn rồi cho viên đường phèn vào giữa và bọc lại .

Sau khi bột đã ráo nước thì hãy nhào lại vài lượt cho bột mịn và dẻo.

Trộn từng phần bột cho đều màu rồi cho vào từng túi lọc riêng. Buộc dây treo các phần bột lên khoảng 5-6 giờ hoặc có thể để qua đêm cho ráo nước.

Nguyên liệu chuẩn bị

Cách làm:

Cho bột vào một chiếc bát to và thêm nước nóng vào từ từ để trộn bột, đến khi bột dẻo và mịn là được. Sau đó ủ bột khoảng 15 phút.

Vo đậu xanh thật sạch rồi cho vào nước ấm ngâm khoảng 1 tiếng cho đậu nở (lưu ý là ngâm đậu trước khi nhào bột). Sau đó cho đậu xanh vào nồi cơm điện nấu cho đậu chín.

Đậu xanh chín thì cho vào máy xay nhuyễn rồi cho đậu và 50g đường vào chảo chống dính đảo đều. Khi đường và đậu hòa vào nhau thì cho thêm dừa nạo cắt nhỏ và chút vani vào chảo đảo đều rồi tắt bếp.

Đậu xanh để nguội rồi vo thành từng viên tròn nhỏ xếp vào đĩa để làm nhân.