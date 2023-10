Cách đuổi chuột khỏi nhà vĩnh viễn một đi không trở lại

Sự phá hoại của chuột vô cùng khủng khiếp, chúng có thể tấn công vào mọi ngóc ngách trong nhà bạn. Chúng ăn vụng các thực phẩm trong nhà, cắn phá đồ đạc, gây thiệt hả về vật chất. Hơn nữa, chúng cũng là nguồn bệnh nguy hiểm, gieo rắc rất nhiều căn bệnh truyền nhiễm cho con người. Tuy nhiên, chuột vô cùng lì lợm, đuổi mãi không chịu đi là nỗi ám ảnh của nhiều gia đình. Nhưng chỉ cần áp dụng những cách đuổi chuột khỏi nhà đơn giản và an toàn dưới đây, ngôi nhà bạn sẽ không còn bị quấy phá, cuộc sống bình yên sẽ nhanh chóng trở lại.

Vì vậy chúng thường tránh né những chiếc bẫy và tìm ra một nơi để ẩn náu hoặc làm tổ trong nhà. Khi tìm được thức ăn và một nơi ẩn nấp an toàn trong nhà thì chúng sẽ không bao giờ rời khỏi nhà bạn. Mọi đường đi đều được tìm hiểu và vạch sẵn để không bị mắc bẫy.

Do đó, hiện nay người ta đã tìm ra loài chuột sợ mùi gì nhất và sử dụng liệu pháp mùi hương, tận dụng những mùi hương chuột sợ để đuổi chúng đi. Trong đó, cách đuổi chuột ra khỏi nhà bằng mùi amoniac đã được nhiều gia đình thử nghiệm và rất thành công.

Đuổi chuột bằng mùi amoniac có hiệu quả tốt

Khi chuột ngửi thấy mùi khai của Amoniac chúng sẽ tưởng có mèo. Đây là mùi hôi đặc trưng trên cơ thể mèo - con vật này chính là kẻ thù truyền kiếp của loài chuột. Bạn hãy đặt cốc nhỏ amoniac trong các góc, hốc tối mà chuột thường lui tới như bếp, góc nhà… Tuyệt đối không để gần lỗ thông gió để tránh mùi khai khuếch tán khắp phòng. Ngoài ra, bạn có thể ngâm một miếng vải hoặc bông gòn trong Amoniac rồi để vào một cái hộp nhỏ, đặt gần hang ổ của chúng. Như vậy, chỉ vài tiếng sau là chúng tự bò ra và đi mất, sẽ không bao giờ dám trở lại.

Cách đuổi chuột khỏi nhà bằng lá bạc hà hoặc tinh dầu bạc hà

Hiện nay, rất nhiều nhà gặp phải hiện tượng một số thức ăn bị chuột gặm nhấm và tha đi. Không ít trường hợp do tiếc của mà các bà nội trợ thường cắt bỏ phần thức ăn chuột đã gặm nhấm… phần còn lại vẫn sử dụng. Chính điều này đã gây ra một số đáng tiếc về sức khỏe. Bởi phần thức ăn đã bị chuột đụng chạm có chứa nhiều tác nhân gây bệnh truyền nhiễm khác nhau, trong đó có những bệnh nguy hiểm có thể gây tử vong cho người sử dụng.

Người ta ước tính chuột có thể gây nên khoảng 35 căn bệnh khác nhau. Ở Việt Nam, chuột đã gây ra khoảng năm căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, tiêu biểu như: dịch hạch, bệnh do virus Hantavirus, bệnh vàng da xuất huyết (bệnh Leptospirose), bệnh do vi khuẩn Salmonella, sốt do chuột cắn. Đây đều là những căn bệnh nguy hiểm, khiến cho sức đề kháng của con người suy yếu, tạo điều kiện cho các bệnh cơ hội bùng phát.

Đuổi chuột bằng hương bạc hà cũng cho hiệu quả cao

Để tránh những ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, bạn cần bảo quản thực phẩm đúng cách. Luôn luôn che đậy kín, tránh sự xâm nhập của chuột và các loại côn trùng. Cần loại bỏ ngay thức ăn nếu nghi ngờ có sự xâm nhập của các tác nhân này.

Bên cạnh đó, bạn hãy đặt lá bạc hà hoặc tinh dầu bạc hà bên cạnh thực phẩm. Bởi mùi bạc hà khiến cho rất nhiều loại côn trùng khác như gián, muỗi, chuột cảm thấy khó chịu và rời đi. Bạn dùng lá bạc hà khô đặt trong túi vải hay miếng bông thấm tinh dầu bạc hà để ở những nơi chuột hay lui tới để kiếm thức ăn. Thông thường chỉ cần ngửi thấy thoáng qua mùi bạc hà là lũ chuột đã chạy hoảng loạn rồi.

Hơn thế nữa, để tạo dựng không gian sống xanh và sạch, trong lành. Gia đình bạn cũng có thể trồng thêm cây bạc hà ở sân vườn, ban công hoặc các lối ra vào. Làm như vậy vừa có rau thơm ăn vừa đảm bảo không còn sự xuất hiện của chuột hay côn trùng, mang lại không gian sống trong lành hơn.

Ngoài mùi bạc hà thì bạn có thể thay thế bằng tỏi cũng được. Vì mùi hăng của tỏi cũng khiến lũ chuột khó chịu. Mùi hương của chúng cũng không hề dễ ngửi ngay cả với con người.

Nuôi mèo để đuổi chuột

Chuột sẽ không dám bén mảng đến gần hũ gạo hay tủ đồ thức ăn của gia đình bạn nếu thấy có sự xuất hiện của một chú mèo. Bởi mèo chính là thợ săn chuyên nghiệp. Tất cả bộ phận trên cơ thể mèo đều được thiết kế để săn mồi tốt. Cơ thể mềm mại, móng vuốt có thể duỗi ra và co lại, răng sắc nhọn và lưỡi gai để xé xác con mồi. Mỗi khi thấy có con chuột di chuyển, mèo sẽ lập tức ẩn nấp để săn mồi. Bởi chuột là ưu tiên hàng đầu trong danh sách con mồi của mèo. Chuột có kích thước nhỏ, phù hợp với việc săn mồi của mèo. Hơn nữa thịt chuột có đủ dinh dưỡng cần thiết cho mèo. Do đó, ngay cả khi không cần ăn mồi, mèo nhà vẫn đặc biệt quan tâm đến chuột.

Mèo là thợ săn chuột chuyên nghiệp

Mặc dù, săn mồi là bản năng của mèo. Tuy nhiên, chúng vẫn cần phải được dạy dỗ để làm điều đó. Bởi hiện nay, nhiều chú mèo được nuôi trong nhà để làm vật cưng, chiều chuộng chứ không phải là vật nuôi phục vụ cho mục đích bắt chuột.

Bên cạnh đó cũng có những chú mèo con bị tách mẹ quá sớm, không được dạy dỗ, chúng sẽ không biết phải làm gì với con mồi.

Vì vậy, để đuổi chuột bằng việc nuôi mèo trong nhà thì bạn phải chọn được một con mèo bắt chuột giỏi để nuôi. Do đó, trong bầy mèo con đang tuổi tập ăn, bạn nên chọn những con có các đặc điểm như:

Hay đùa với cái đuôi của mèo mẹ một cách nhiệt tình và thường xuyên nhất. Đây là thao tác mà mèo mẹo huấn luyện mèo con vồ mồi.

Rất mạnh dạn, thích nô đùa với các con mèo xung quanh.

Ria mép đều, dài và thẳng cùng với khóe mắt và khóe miệng sạch sẽ.

Đuôi dài, nhọn, không cong vẹo hoặc gãy khúc, hai bàn chân trước to, móng vuốt cong và sắc nhọn.

Nuôi mèo nhà bạn sẽ không còn chuột tồn tại

Khi chọn được con mèo khôn để nuôi rồi thì bạn cũng cần lưu ý thêm một điều nữa là lúc cho ăn cơm, hãy cho một lượng vừa đủ nhưng cần đảm bảo bổ sung đủ chất đạm để mèo có cơ bắp rắn chắc. Tuyệt đối không cho mèo ăn quá no để kích thích sự ham bắt mồi.

Hy vọng với những cách đuổi chuột khỏi nhà trên đây sẽ sớm giúp bạn có được cuộc sống bình yên. Đồng thời ngăn ngừa tối đa được các bệnh truyền nhiễm do loại động vật gặm nhấm này gây ra.