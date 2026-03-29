Cà Mau: Nổ bình gas mini làm 2 người bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu

Đời sống 29/03/2026 08:31

Theo báo Người Lao Động, chiều 28/3, một lãnh đạo của UBND xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ bình gas mini làm hai người dân bị bỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, trong lúc nấu ăn thì bình gas mini bất ngờ phát nổ khiến bà D.K.T. và anh N.V.D. bị bỏng.

Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin báo Tiền Phong, người thân đã đưa bà T. và anh D. đến cơ sở y tế tại địa phương cấp cứu rồi tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) điều trị.

Sự cố trên khiến bà T. bị bỏng khoảng 80% cơ thể, còn anh D. bị bỏng 18%.

Địa phương đã thành lập đoàn đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ một phần tiền để gia đình lo viện phí cho người thân. Qua vụ việc, ngành chức năng xã Đất Mũi khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ và thận trọng khi sử dụng bình gas mini để hạn chế những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra.

