Đúng ngày mai, thứ Hai 30/3/2026, 3 con giáp bứt phá vượt trội, sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng hết Lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Hai 30/3/2026, tuổi Mão được Thiên Ấn nâng đỡ nên công danh sự nghiệp đón những bước tiến quan trọng. Thời gian này bạn đang gấp rút hoàn thiện một số dự án, và hôm nay sẽ là ngày bạn nhận được kết quả rõ nhất. Mọi thứ diễn ra đúng như mong đợi, công sức của bạn bấy lâu cuối cùng đã đem về trái ngọt xứng đáng.

Con giáp này cũng đang nỗ lực tìm kiếm tài lộc, cải thiện thu nhập. Tuy hôm nay chưa có sự đột phá nhưng bạn vẫn cần kiên trì hơn với con đường đã lựa chọn. Quý nhân tương trợ sẽ giúp Mão gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin, tạo dựng những mối quan hệ làm ăn tốt làm nền tảng phát triển sự nghiệp sau này.

Hôm nay là ngày Mộc sinh Hỏa nên đường tình duyên của tuổi Mão vô cùng hanh thông. Con giáp này sẽ muốn có nhiều hơn thời gian để có thể ở bên người mình yêu, tình cảm của hai bạn đang rất thăng hoa. Người độc thân có thể sẽ bất ngờ tìm thấy tình yêu, mọi thứ diễn ra hết sức tình cờ và tự nhiên.

Con giáp tuổi Ngọ

Đúng ngày mai, thứ Hai 30/3/2026, công việc của tuổi Ngọ tiến triển đúng như kế hoạch, việc buôn bán kinh doanh có thuận lợi hơn một chút. Mặc dù bản mệnh chưa lập tức thu về được món tiền lớn nhưng nhìn chung lợi nhuận khả quan, nên duy trì và tiếp tục phấn đấu.

Nhân duyên của tuổi Ngọ trong ngày thứ Sáu này vượng thúc đẩy các mối quan hệ xã giao thêm phần tươi đẹp, có thể được người khác hỗ trợ bớt một phần công việc. Thực ra trước đây bản mệnh đã qua lại thân thiết với nhiều đồng nghiệp nên khi cần giúp thì mọi người cũng không ngại ngần.

Do ngũ hành bản mệnh tiêu hao nên thể lực của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay sụt giảm, cảm giác mệt mỏi và thiếu tập trung nên hiệu quả công việc không cao. Bản mệnh nên giải quyết các công việc quan trọng vào buổi sáng, còn buổi chiều thì làm những việc không quá gấp để tránh phạm lỗi.

Con giáp tuổi Hợi

Đúng ngày mai, thứ Hai 30/3/2026, nhờ có Tam Hợp mà con giáp tuổi Hợi có được những phút giây hạnh phúc bên người thương. Nhất là với người độc thân bạn được người ấy cư xử rất ngọt ngào, dễ thương theo cách mà bạn chưa từng được bao giờ. Thế nhưng hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên, đừng quá kỳ vọng vào điều gì mới mẻ bạn nhé.

Chính Quan dự báo nỗ lực giải quyết những vấn đề còn tồn đọng của con giáp tuổi Hợi sẽ được đáp đền xứng đáng, khi một ngày trôi qua đầy khởi sắc với vô vàn những tín hiệu vui. Hãy mạnh mẽ lên, bạn sẽ thấy rằng thời gian đi qua không lãng phí chút nào.



Thổ - Thủy xung khắc cho thấy yếu tố thời tiết ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bản mệnh vào thời điểm này. Do đó, nếu đi ra ngoài bạn nên xem dự báo thời tiết để chuẩn bị trang phục cho phù hợp.

