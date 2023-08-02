Bốc thăm chia bảng Press Cup lần thứ 7 khu vực phía Nam: Hé lộ bảng đấu 'nóng' nhất

Press Cup là giải đấu do Tạp chí Gia đình Việt Nam phối hợp với Công đoàn Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông- Hội Nhà báo Việt Nam khởi xướng.

Sáng nay 2/8, buổi lễ bốc thăm chia bảng Giải Bóng đá các cơ quan báo chí toàn quốc Press Cup lần thứ 7 khu vực phía Nam đã diễn ra tại Hội Nhà báo Việt Nam – Văn phòng đại diện tại TP.HCM.

Press Cup mang ý nghĩa đặc biệt về tinh thần rèn luyện thể chất và kết nối hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, tạo sân chơi cho những đội bóng của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trong khu vực.

"Giải bóng đá các Cơ quan Báo chí toàn quốc Press Cup là giải đấu được tổ chức thường niên từ năm 2016 đến nay. Press Cup được tổ chức ở 3 miền: khu vực phía Bắc, phía Nam và Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên do mấy năm đại dịch Covid-19 nên từ năm 2020- 2022 Press Cup đã không được tổ chức tại TP.HCM – trung tâm kinh tế lớn của cả nước, nơi có mặt rất nhiều các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Năm nay trong điều kiện bình thường mới, giải tiếp tục được khởi động lại tại TP.HCM."

Nhà báo Đào Trọng Nhân - Trưởng cơ quan đại diện Tạp chí Gia đình Việt Nam tại TP.HCM - Trưởng Ban tổ chức khu vực phía Nam.

Tham dự giải đấu khu vực phía Nam năm nay, có 8 đội bóng gồm Liên quân báo Pháp Luật TP.HCM - Zing News, Thông tấn xã Việt Nam, CLB phóng viên Đời sống xã hội, HTV, báo Người Lao động, báo Thanh Niên, báo Tuổi Trẻ và Liên quân báo Sài Gòn Giải phóng - VOH.

Nhà báo Trần Trọng Dũng - Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo Press cup lần VII - 2023 - Khu vực phía Nam, đề cao sự nỗ lực của BTC trong việc duy trì giải đấu, mang lại sân chơi bổ ích cho các cơ quan báo chí. "Trong điều kiện trước và sau dịch bệnh vô cùng khó khăn, nhưng BTC vẫn nỗ lực khắc phục để xây dựng và duy trì Press Cup. Đây là 1 cố gắng rất lớn, đáng được ghi nhận và trân quý. Tôi tin rằng, bóng đá là bộ môn thể thao không chỉ mang lại sức khỏe mà còn gắn kết những người làm báo chúng ta, tạo mối quan hệ đồng nghiệp tương thân tương ái".

Đồng thời, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cũng mong muốn "quốc tế hóa" sân chơi Press Cup vào năm 2025, với kỳ vọng mời được ít nhất 2 đội nhà báo trong khu vực ASEAN.

Ông Trần Trọng Dũng - Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo Press cup lần VII - 2023 - Khu vực phía Nam

Sau quá trình bốc thăm chia bảng, bảng A năm nay với sự góp mặt của CLB Phóng viên Đời sống xã hội, báo Người Lao động, Liên quân Báo Sài Gòn Giải phóng - VOH và báo Thanh niên. Bảng B với Liên quân Báo Pháp Luật TP.HCM - Zing New, HTV, Báo Tuổi trẻ, TTXVN, được đánh giá là bảng đấu "tử thần" với nhiều tên tuổi mạnh.

Bốc thăm chia bảng Giải Bóng đá các cơ quan báo chí toàn quốc Press Cup lần thứ 7

Giải Press Cup khu vực phía nam sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 13/8 tại sân Tao Đàn (Số 1 Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành, Quận 1).