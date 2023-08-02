Bốc thăm chia bảng Press Cup lần thứ 7 khu vực phía Nam: Hé lộ bảng đấu 'nóng' nhất

Đời sống 02/08/2023 14:26

Sáng nay 2/8, buổi lễ bốc thăm chia bảng Giải Bóng đá các cơ quan báo chí toàn quốc Press Cup lần thứ 7 khu vực phía Nam đã diễn ra tại Hội Nhà báo Việt Nam – Văn phòng đại diện tại TP.HCM. Giải năm nay diễn ra ở ba khu vực phía Bắc, phía Nam và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Sáng nay 2/8, buổi lễ bốc thăm chia bảng Giải Bóng đá các cơ quan báo chí toàn quốc Press Cup lần thứ 7 khu vực phía Nam đã diễn ra tại Hội Nhà báo Việt Nam – Văn phòng đại diện tại TP.HCM.

Press Cup là giải đấu do Tạp chí Gia đình Việt Nam phối hợp với Công đoàn Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông- Hội Nhà báo Việt Nam khởi xướng. 

Press Cup mang ý nghĩa đặc biệt về tinh thần rèn luyện thể chất và kết nối hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, tạo sân chơi cho những đội bóng của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trong khu vực. 

Bốc thăm chia bảng Press Cup lần thứ 7 khu vực phía Nam: Hé lộ bảng đấu 'nóng' nhất - Ảnh 1
Toàn cảnh buổi họp báo Press Cup lần thứ 7 khu vực phía Nam

Phát biểu tại buổi họp báo nhà báo Đào Trọng Nhân - Trưởng cơ quan đại diện Tạp chí Gia đình Việt Nam tại TP.HCM - Trưởng Ban tổ chức khu vực phía Nam, nhấn mạnh:

"Giải bóng đá các Cơ quan Báo chí toàn quốc Press Cup là giải đấu được tổ chức thường niên từ năm 2016 đến nay. Press Cup được tổ chức ở 3 miền: khu vực phía Bắc, phía Nam và Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên do mấy năm đại dịch Covid-19 nên từ năm 2020- 2022 Press Cup đã không được tổ chức tại TP.HCM – trung tâm kinh tế lớn của cả nước, nơi có mặt rất nhiều các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Năm nay trong điều kiện bình thường mới, giải tiếp tục được khởi động lại tại TP.HCM."

Bốc thăm chia bảng Press Cup lần thứ 7 khu vực phía Nam: Hé lộ bảng đấu 'nóng' nhất - Ảnh 2

Nhà báo Đào Trọng Nhân - Trưởng cơ quan đại diện Tạp chí Gia đình Việt Nam tại TP.HCM - Trưởng Ban tổ chức khu vực phía Nam.

Tham dự giải đấu khu vực phía Nam năm nay, có 8 đội bóng gồm Liên quân báo Pháp Luật TP.HCM - Zing News, Thông tấn xã Việt Nam, CLB phóng viên Đời sống xã hội, HTV, báo Người Lao động, báo Thanh Niên, báo Tuổi Trẻ và Liên quân báo Sài Gòn Giải phóng - VOH.

Nhà báo Trần Trọng Dũng - Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo Press cup lần VII - 2023 - Khu vực phía Nam, đề cao sự nỗ lực của BTC trong việc duy trì giải đấu, mang lại sân chơi bổ ích cho các cơ quan báo chí. "Trong điều kiện trước và sau dịch bệnh vô cùng khó khăn, nhưng BTC vẫn nỗ lực khắc phục để xây dựng và duy trì Press Cup. Đây là 1 cố gắng rất lớn, đáng được ghi nhận và trân quý. Tôi tin rằng, bóng đá là bộ môn thể thao không chỉ mang lại sức khỏe mà còn gắn kết những người làm báo chúng ta, tạo mối quan hệ đồng nghiệp tương thân tương ái".

Đồng thời, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cũng mong muốn "quốc tế hóa" sân chơi Press Cup vào năm 2025, với kỳ vọng mời được ít nhất 2 đội nhà báo trong khu vực ASEAN. 

Bốc thăm chia bảng Press Cup lần thứ 7 khu vực phía Nam: Hé lộ bảng đấu 'nóng' nhất - Ảnh 3

Ông Trần Trọng Dũng - Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo Press cup lần VII - 2023 - Khu vực phía Nam

Sau quá trình bốc thăm chia bảng, bảng A năm nay với sự góp mặt của CLB Phóng viên Đời sống xã hội, báo Người Lao động, Liên quân Báo Sài Gòn Giải phóng - VOH và báo Thanh niên. Bảng B với Liên quân Báo Pháp Luật TP.HCM - Zing New, HTV, Báo Tuổi trẻ, TTXVN, được đánh giá là bảng đấu "tử thần" với nhiều tên tuổi mạnh.

Bốc thăm chia bảng Press Cup lần thứ 7 khu vực phía Nam: Hé lộ bảng đấu 'nóng' nhất - Ảnh 4
 Bốc thăm chia bảng Giải Bóng đá các cơ quan báo chí toàn quốc Press Cup lần thứ 7

Giải Press Cup khu vực phía nam sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 13/8 tại sân Tao Đàn (Số 1 Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành, Quận 1). 

 

Cơ cấu giải thưởng Press Cup gồm: Giải nhất trị giá 15 triệu đồng, giải nhì nhận 7,5 triệu đồng, giải ba nhận 5 triệu đồng. Đặc biệt, giải phong cách trị giá 2 triệu đồng do Văn phòng khu vực 2 hội Nhà báo Việt Nam tài trợ.

Đội giải nhất bảng khu vực phía Nam được mời tham dự Vòng chung kết toàn quốc PressCup 2023 tổ chức dự kiến tại Hà Nội vào cuối tháng 08/2023 và được BTC vòng chung kết toàn quốc hỗ trợ kinh phí.

Với uy tín của giải đấu, Press Cup được coi là sân chơi lớn cho người làm báo, thu hút sự tham gia của các cơ quan báo chí lớn trên cả nước. Vòng chung kết Press Cup 2023 dự kiến diễn ra từ ngày 7 - 9/9/2023 tại Trung tâm huấn luyện Viettel Hòa Lạc - Hà Nội.

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Chiều 4/8, tại khách sạn JW Marriott, Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo giới thiệu về mùa giải mới của Giải bóng đá các Cơ quan Báo chí toàn quốc - Press Cup 2022.

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