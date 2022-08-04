Press Cup 2022: Sân chơi thể thao ý nghĩa cho làng báo chính thức khởi động với nhiều điểm mới thú vị

Tham dự buổi họp báo có đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo Press Cup 2022 ; ông Đặng Khắc Lợi - Phó Cục trưởng Cục Báo chí - Bộ TT&TT, Đồng trưởng ban tổ chức giải; ông Đỗ Ngọc Hà - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh, thành viên ban chỉ đạo Press Cup 2022; Nhà báo Hồ Minh Chiến - Tổng biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, Trưởng BTC Press Cup; cùng đại diện các nhà tài trợ, lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí, đại diện các đội bóng tham dự giải và các nhà báo, phóng viên của các cơ quan báo chí trung ương và Hà Nội.

Theo đó, vòng chung kết Press Cup 2022 diễn ra từ ngày 27 - 30/8/2022 tại TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh với sự góp mặt của 12 đội bóng đến từ các cơ quan báo chí trên cả nước, là những tên tuổi có thành tích thi đấu tốt nhất được lựa chọn từ các CLB, các giải đấu khu vực và từ chính những nhân tố ở các mùa giải Press Cup đã qua.

Chia sẻ tại buổi họp báo, Nhà báo Hồ Minh Chiến - Tổng biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam - Trưởng BTC Press Cup 2022 nhấn mạnh, năm qua do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên Press Cup đã phải lỡ hẹn với các đội bóng và người hâm mộ. Nhưng khi cuộc sống trở lại cũng là lúc giải đấu được khởi động với nhiều điểm mới thú vị.



Nhà báo Hồ Minh Chiến - Tổng biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, Trưởng BTC Press Cup phát biểu khai mạc họp báo

“Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, chuyên nghiệp và sự đồng hành của toàn thể quý vị, Press Cup 2022 hứa hẹn sẽ là một mùa giải sôi động, hấp dẫn và thành công với những kỷ niệm đáng nhớ trên quê hương đất mỏ Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh”, Nhà báo Hồ Minh Chiến bày tỏ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp báo, Đồng chí Lê Quốc Minh nhắc đến những khó khăn nói chung do dịch Covid-19 trong đó có việc ảnh hưởng đến Press Cup.

Tuy nhiên, Trưởng Ban Chỉ đạo Press Cup cũng bày tỏ: "Press Cup đã trải qua 5 mùa giải, chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của Tạp chí Gia đình Việt Nam và tin tưởng với kinh nghiệm tổ chức trong nhiều năm vừa qua, chúng ta sẽ có mùa giải Press Cup lần thứ 6 thành công, vui vẻ, tuân thủ lối chơi đẹp của thể thao, đóng góp cho làng báo sân chơi ý nghĩa".



Đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo Press Cup 2022 phát biểu chỉ đạo buổi họp báo



Ông Đặng Khắc Lợi - Phó Cục trưởng Cục Báo chí - Bộ TT&TT, đồng trưởng ban tổ chức giải

Với tư cách là đơn vị đồng tổ chức, ông Đỗ Ngọc Hà - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh cho rằng, vòng chung kết Press Cup lần thứ 6 năm 2022 tổ chức tại thành phố Cẩm Phả là dịp để các cán bộ, phóng viên, nhà báo trên cả nước có điều kiện giao lưu, cọ xát, học hỏi, nâng cao tinh thần đoàn kết giữa các cơ quan báo chí.

Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh cũng bày tỏ mong muốn Press Cup 2022 sẽ là dịp để quảng bá văn hóa, con người, du lịch Quảng Ninh tới nhiều người, góp phần nâng cao hình ảnh du lịch, văn hóa, con người đất mỏ.



Ông Đỗ Ngọc Hà - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh

Tại buổi họp báo, ông Trương Thế Toàn - Trưởng ban trọng tài liên đoàn bóng đá Hà Nội nhấn mạnh đến những đổi mới trong giải đấu năm nay và bày tỏ trách nhiệm trong việc đảm bảo tính công bằng, nghiêm minh cho các trận đấu tại Press Cup 2022 mùa thứ 6.



Ông Trương Thế Toàn - Trưởng ban trọng tài liên đoàn bóng đá Hà Nội

Để hiện thực hóa những mong muốn như đại diện Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức Press Cup 2022 đã chia sẻ, bên lề của giải đấu năm nay sẽ là các chương trình khám phá văn hóa, du lịch địa phương để giúp các cầu thủ tham dự giải và người hâm mộ có cơ hội trải nghiệm những điểm đến thú vị, hấp dẫn, cùng những cuộc giao lưu đầy kỷ niệm nơi những bãi biển đẹp nhất miền Bắc.



Buổi họp báo có sự góp mặt đông đảo các khách mời là nhà tài trợ, các nhà báo, phóng viên các báo đài trung ương và Hà Nội

Để Press Cup 2022 thành công, ngoài sự chỉ đạo của lãnh đạo là sự đồng hành về vật chất và tinh thần của các đơn vị, đối tác, doanh nghiệp. Đặc biệt là nhà tài trợ Vàng Tổng Công ty CP bia rượu - nước giải khát Sài Gòn - Sabeco, đơn vị luôn song song với các hoạt động hỗ trợ cho đội tuyển bóng đá Quốc gia và các hoạt động thể dục, thể thao của các cơ quan đối tác, các tổ chức, hiệp hội với tinh thần lan toả phong trào thể thao và tình yêu bóng đá, thúc đẩy lối sống năng động tích cực trong cộng đồng. Đồng hành cùng Press Cup 2022, Sabeco minh chứng cho cam kết phát triển bền vững 4Cs cùng nhãn hàng Bia Saigon.

Bên cạnh đó, Press Cup 2022 còn nhận được sự quan tâm, đồng hành của các nhà tài trợ khác: Tổng Công ty CP Bia rượu - nước giải khát Hà Nội - Habeco, Công ty Cổ phần kinh doanh địa ốc Him Lam, Ngân Hàng NN&PTNT Việt Nam (Agribank), tập đoàn TH TRUMILK, Công ty CP Chuỗi thực phẩm TH, Ngân Hàng Bắc Á, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPbank), Công ty Cp Dược phẩm HaDu, Công ty CP sáng tạo Nghệ thuật và sự kiện Sun Bright, Công ty CP tập đoàn Vàng bạc DOJI, Công ty tài chính TNHH – MTV ngân hàng VN thịnh vượng, SMBC, Công ty CP sữa Việt Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải, Ngân hàng TMCP Công thương VN-Vietinbank, Tập đoàn Masan, Ngân hàng HD bank, Công ty TNHH TM và DV Tân Hiệp Phát, Công ty CP thương mại và Truyền thông Thời Đại (Sungroup), Tập đoàn FLC, Bamboo Capital, Công ty Thế giới di động, Cty CP dược phẩm HADU, Công ty TNHH ANC Việt Nam, Bệnh viện An Việt, Công ty FrieslanCampina Việt Nam, Tập đoàn Hưng Thịnh, Tập đoàn Nagakawa Việt Nam, Công ty Hưng Lộc Phát, Công ty Hyun dai Thành Công, Công ty Kangaroo, Công ty CP Tập đoàn T&T, Ngân hang BIDV, Công ty Nestle, Công ty Máy lọc nước KAROFI, Cty Cổ phần - Tập đoàn VINGOUP, Công ty Toyota Việt Nam, Ngân hàng ngoại thương VN – VCB, Tập đoàn Bitexco, Công ty Lavie, Ngân hàng SHB, Công ty dược Thiên Ân.