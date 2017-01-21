Bỏ những thứ này vào bình giúp hoa tươi suốt 10 ngày Tết mà không cần hóa chất

Đời sống 21/01/2017 15:29

Trong những ngày Tết thì hoa tươi là một trong những thứ không thể thiếu trong mỗi gia đình. Tuy nhiên, nếu cắm hoa trong lọ bình thường thì hoa sẽ rất mau héo không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng đến vận may ngày Tết. Trong dân gian có rất nhiều cách khác nhau để giúp hoa tươi lâu hơn mà không cần hóa chất.

Dưới đây là một số mẹo giữ hoa tươi lâu trong ngày Tết bằng những nguyên liệu đơn giản, có sẵn tại nhà và ai cũng có thể làm được.

Dùng rượu, bia đổ vào bình cắm hoa

Bỏ những thứ này vào bình giúp hoa tươi suốt 10 ngày Tết mà không cần hóa chất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vào ngày Tết thì rượu, bia là thứ không thể thiếu trong mỗi gia đình và bạn có thể tận dụng nó để kéo dài tuổi thọ của hoa. Cách làm rất đơn giản, chỉ cần đổ một ít bia, rượu thừa vào trong bình hoa thì chất cồn của chúng sẽ tiêu diệt sạch các loạit? vi khuẩn gây hại và cung cấp dưỡng chất cho hoa.

Lưu ý: Chỉ nên đổ khoảng 1/4 cốc rượu, bia vào bình hoa nếu đổ quá nhiều sẽ khiến bình hoa bị hôi làm mất hương thơm của hoa.

Pha đường và giấm với nước cắm hoa

Bỏ những thứ này vào bình giúp hoa tươi suốt 10 ngày Tết mà không cần hóa chất - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đường và giấm là hai nguyên liệu nấu ăn rất dễ tìm thấy trong mỗi gia đình, nếu bạn muốn giữ hoa tươi lâu hơn có thể tận dụng hai thứ này. Cách làm rất đơn giản, hòa tan 3 muỗng canh đường chung với 2 muỗng canh giấm và một lít nước ấm rồi dùng nước này để cắm hoa. Sở dĩ loại nước này có thể giữ hoa tươi lâu hơn là nhờ axit axetic trong giấm có thể khử mùi, diệt khuẩn rất hiệu quả. Còn đường có nhiệm vụ cũng cấp chất dinh dưỡng cho hoa, từ đó giúp hoa đẹp và tươi lâu hơn.

Dùng keo xịt tóc

Phương pháp này tuy được ít người biết đến nhưng rất hiệu quả, bạn chỉ cần dùng keo xịt tóc phun nhanh vào mặt dưới của lá và cánh hoa để giữ hoa tươi lâu hơn. Lưu ý: nhớ giữ kkhoảng cách an toàn để tránh keo dính vào mắt.

Dùng đồng xu

Đây có lẽ là phương pháp đơn giản, an toàn và ít tốn kém nhất trong tất cả các phương pháp. Các bước thực hiện rất đơn giản, bạn chỉ cần thả một đồng xu vào trong bình cắm hoa là được. Vì đồng xu được làm bằng kim loại nên nó có khả năng chống oxy hóa rất cao, ngăn chặn sự phát triển của các loại vi khuẩn có hại giúp hoa tươi và thơm lâu hơn.

Dùng nước ngọt có ga

Bỏ những thứ này vào bình giúp hoa tươi suốt 10 ngày Tết mà không cần hóa chất - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngày Tết ngoài rượu, bia thì nước ngọt có ga cũng là một thứ được dùng nhiều nhất trong nhà chúng ta. Bạn có thể tận dụng nó để giúp hoa tươi lâu hơn vì trong thành phần của nước ngọt có ga chứa nhiều đường nên cung cấp được nhiều chất dinh dưỡng cho hoa.

Lưu ý: Chỉ nên dùng ¼ cốc nước ngọt có ga cho mỗi bình hoa. Nếu nhà bạn dùng loại bình thủy tinh trong suốt thì nên chọn những loại nước có màu trắng.

Cắt tỉa lá thường xuyên để giữ hoa tươi lâu

Ngoài những phương pháp trên, bạn nên cắt tỉa lá thường xuyên để loại bỏ những lá hư, hạn chế sự thoát hơi nước để giúp hoa tươi lâu hơn. Và việc thường xuyên thay nước cắm hoa cũng quan trọng không kém.

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