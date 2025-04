Bộ Công Thương: Xử phạt, buộc cải chính vụ quảng cáo '1 viên kẹo bằng cả đĩa rau'

Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh trong một phiên livestream - Ảnh: VNExpress

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tại cuộc họp báo Bộ Công Thương chiều 4/4, bà Nguyễn Quỳnh Anh - Phó chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh quốc gia - cho biết thời gian tới sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng, các hiệp hội ngành nghề để nâng cao nhận thức hiệu lực hiệu quả tuân thủ pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tới các chủ thể, đặc biệt là những người nổi tiếng và các tổ chức cá nhân kinh doanh có hợp tác với những người nổi tiếng.

"Chúng tôi cũng khuyến cáo đối với các hoạt động cung cấp thông tin về sản phẩm hàng hóa và dịch vụ thông qua những người nổi tiếng. Đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh, cần phải thông báo trước và thông báo công khai cho người tiêu dùng về việc làm mình có tài trợ cho người có ảnh hưởng sử dụng hình ảnh để quảng cáo, bán hàng hóa", bà Quỳnh Anh nói.

Trước đó, liên quan vụ kẹo rau củ Kera quảng cáo '1 viên kẹo bằng cả đĩa rau', Sở An toàn thực phẩm TPHCM đã xử phạt Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt do sai phạm trong ghi nhãn và công bố sản phẩm; Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thái Hằng và ông Phạm Quang Linh do có sai phạm trong hoạt động quảng cáo.