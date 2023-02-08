Bị từ chối cho vay tiền nạp thẻ game, nam thanh niên đốt luôn xưởng làm

Công an tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng đối với Nguyễn Văn Long sau hành vi đốt xưởng sản xuất vì vay tiền của chủ để nạp thẻ chơi game nhưng bị từ chối.

Theo thông tin của báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, ngày 8-2, Công an tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng đối với Nguyễn Văn Long (30 tuổi, ở Phú Thọ) để điều tra về tội hủy hoại tài sản.

Theo công an, ngày 27-12-2022, tại xưởng sản xuất đệm PE ở xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường do anh NVD (30 tuổi) làm chủ xảy ra cháy, thiệt hại về tài sản gần 5 tỉ đồng.

Sau khi vụ cháy xảy ra, anh D đã xem camera an ninh của xưởng thì phát hiện có dấu hiệu nghi vấn nên trình báo công an.

Nguyễn Văn Long tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo báo Vietnam.Net, Công an huyện Vĩnh Tường đã nhanh chóng vào cuộc, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xác định đối tượng gây ra vụ cháy là Nguyễn Văn Long.

Long khai nhận là công nhân tại xưởng sản xuất đệm PE khá lâu rồi nên nắm rõ các vị trí lắp đặt camera an ninh trong xưởng. Vì vậy, khi thực hiện hành vi đốt xưởng, Long đã đi men theo bờ tường để tránh sự theo dõi của camera an ninh.

Đốt lần 1 không thấy cháy, Long tiếp tục đốt lần 2. Khi thấy xưởng cháy, Long vẫn bình tĩnh để tham gia chữa cháy cùng mọi người. Sau khi sự việc xảy ra, lo sợ về hành vi của mình bị bại lộ nên Long đã trốn về thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) và bị Công an huyện Vĩnh Tường bắt giữ.

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