Hơn 30 cô gái trẻ ở miền Tây lọt bẫy đường dây bọn buôn người sang Trung Quốc

Xã hội 08/02/2023 20:00

Khi qua đến Trung Quốc, Hải cùng với một số đối tượng khác mai mối gả những người phụ nữ này cho đàn ông Trung Quốc với số tiền từ 300 - 400 triệu đồng/trường hợp.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, chiều 8/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã có thông báo tìm nạn nhân của vụ án hình sự "Mua bán người", "Mua bán người dưới 16 tuổi" và "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép".

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Phạm Thị Tú (61 tuổi; ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) và Lương Thị Hải (31 tuổi; ngụ tỉnh Nghệ An) quen biết nhau thông qua một nhóm chat trên mạng xã hội.

Từ năm 2019-2021, Tú câu kết với Hải và nhiều đối tượng khác tìm kiếm, dụ dỗ, tổ chức cho nhiều cô gái ở các tỉnh, thành miền Tây xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để lấy chồng và thu lợi bất chính.

Trong đó, Tú giữ vai trò tìm kiếm "con mồi" là những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trình độ học vấn thấp... rồi thuyết phục đưa sang Trung Quốc lấy chồng. Đặc biệt, Tú còn hứa hẹn sẽ cho mỗi gia đình của những người phụ nữ trên số tiền từ 90 – 100 triệu đồng.

Hơn 30 cô gái trẻ ở miền Tây lọt bẫy đường dây bọn buôn người sang Trung Quốc - Ảnh 1
Đối tượng Lương Thị Hải tại cơ quan công an - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin từ báo Sài Gòn giải phóng, khi qua đến Trung Quốc, Hải cùng với một số đối tượng khác mai mối gả những người phụ nữ này cho đàn ông Trung Quốc với số tiền từ 300 - 400 triệu đồng/trường hợp.

Sau khi lấy chồng, một số phụ nữ bị ngược đãi, đánh đập, nếu muốn về Việt Nam phải trả lại cho nhóm của bà Tú số tiền đã nhận trước đó cùng với một số tiền nhất định.

Với thủ đoạn trên, nhóm của bà Tú khai đã lừa gần 30 phụ nữ ở các tỉnh Bình Dương, Bạc Liêu, Cà Mau... Trong đó, công an xác định được 7 nạn nhân với số tiền bị lừa gần 1 tỷ đồng.

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