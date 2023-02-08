Tại hiện trường, xe đầu kéo lật chắn hết phần đường bên phải, xe ô tô bị đẩy vào phía nhà dân hư hỏng, xe máy bị các bao cà phê đè bể nát.

Theo thông tin từ trang An toàn giao thông, khoảng 15h ngày 8/2, tại Km1897+200 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua địa bàn phường Quảng Thành, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) xảy ra vụ tai nạn giữa xe đầu kéo, ô tô và xe máy. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe đầu kéo BKS 81C - 067.13 kéo theo rơ móoc BKS 81R - 003.93 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Nông - Bình Phước. Khi xe chạy đến địa điểm trên, chiếc xe bất ngờ mất lái lật nghiêng làm toàn bộ cà phê nhân đổ tràn ra đường.

Toàn bộ hàng hóa đổ tràn ra đường - Ảnh: báo Giao thông

Theo thông tin từ báo Sài Gòn giải phóng, thời điểm này, xe ô tô con mang biển số 48A 13140 và một người đi xe máy đang dừng bên đường đã bị các bao cà phê đổ xuống, đẩy bay vào phía nhà dân.

Hậu quả, tài xế xe đầu kéo và người đi xe máy bị thương, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đã truy tìm ra tài xế xe khách gây tai nạn không cứu người mà bỏ trốn khỏi hiện trường Tài xế xe khách thay vì dừng lại để đưa nạn nhân đi cấp cứu đã lái xe rời khỏi hiện trường. Vụ tai nạn làm bà N.T.Y xây xát; bà P.T.T bị thương nặng, đã tử vong tai bệnh viện.

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