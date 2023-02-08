Đã truy tìm ra tài xế xe khách gây tai nạn không cứu người mà bỏ trốn khỏi hiện trường

Xã hội 08/02/2023 09:03

Tài xế xe khách thay vì dừng lại để đưa nạn nhân đi cấp cứu đã lái xe rời khỏi hiện trường. Vụ tai nạn làm bà N.T.Y xây xát; bà P.T.T bị thương nặng, đã tử vong tai bệnh viện.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 7/2, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP.HCM cho biết, Đội CSGT An Lạc vừa phối hợp với các cơ quan chức năng truy tìm được tài xế xe khách liên quan vụ tai nạn chết người xảy ra trên Quốc lộ 1 rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Theo đó, chiều 4/2, trên Quốc lộ 1 đoạn qua khu phố 9, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người tử vong.

Thời điểm xảy ra tai nạn, bà P.T.T (SN 1973, ngụ quận Bình Tân) chạy xe máy lưu thông trên Quốc lộ 1 hướng về cầu Tân Tạo thì va chạm với xe máy do bà N.T.Y (SN 1978; ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) điều khiển chạy cùng chiều. Sau va chạm, 2 xe máy cùng ngã ra đường. Lúc đó, 1 xe khách không rõ biển số chạy từ phía sau lên đã tông vào 2 xe máy này.

Tài xế xe khách thay vì dừng lại để đưa nạn nhân đi cấp cứu đã lái xe rời khỏi hiện trường. Vụ tai nạn làm bà N.T.Y xây xát; bà P.T.T bị thương nặng, đã tử vong tai bệnh viện.

 

Đại diện Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt cho biết hành động bỏ trốn sau khi gây tai nạn hoặc có liên quan đến vụ tai nạn nhưng không ở lại hiện trường, không cấp cứu người bị tai nạn không chỉ là vi phạm pháp luật, xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng, tài sản người khác mà còn thể hiện sự vô cảm, thiếu tình người.

Đã truy tìm ra tài xế xe khách gây tai nạn không cứu người mà bỏ trốn khỏi hiện trường - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn ngày 4/2 - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngay khi nhận được tin báo, Tổ Điều tra tai nạn giao thông của Đội CSGT An Lạc đã kết hợp với CA P. Tân Tạo, Q. Bình Tân điều tra, xác minh và khám nghiệm hiện trường ban đầu.

Qua công tác điều tra, xác minh ban đầu từ lời khai của nhân chứng và trích xuất camera khu vực tai nạn thì xác định có một ôtô di chuyển qua nơi xảy ra vụ tai nạn. Công an xác minh được tài xế điều khiển xe ôtô khách là Đ.T (SN 1987, ngụ tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) nên mời người này cùng chủ xe về trụ sở. Đồng thời đã tạm giữ phương tiện.

Tại trụ sở Công an, qua kiểm tra và khám dấu vết trên xe và bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng lái xe ôtô khách đã thừa nhận có liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên.

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Vi phạm nồng độ cồn, bị dừng phương tiện để kiểm tra, đối tượng Kiều Văn Tâm đã không chấp hành mà điều khiển xe tốc độ cao lao thẳng vào tổ công tác.

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