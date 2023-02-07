Thông tin mới nhất vụ 2 người Việt mất tích vì tai nạn lật tàu đánh cá ở Hàn Quốc

Xã hội 07/02/2023 08:52

Đại sứ quán cũng liên hệ thông báo cho gia đình 2 công dân gặp nạn và hướng dẫn các thủ tục cần thiết.

Liên quan vụ 9 người mất tích trong vụ chìm tàu cá ở Hàn Quốc, trong đó có 2 người Việt, theo thông tin từ báo Người Lao động, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Bộ Hải dương và Thuỷ sản Hàn Quốc thông báo vào đêm 4/2, một tàu đánh cá đã bị chìm ngoài khơi huyện Sinan, tỉnh Jeonnam của Hàn Quốc khiến 9/12 thuyền viên mất tích, trong đó có 2 công dân Việt Nam.

Đến ngày 6/2, phía Hàn Quốc đã phát hiện được 4 thi thể nạn nhân chưa rõ quốc tịch. Quá trình tìm kiếm vẫn đang tiếp tục diễn ra.

 

Thông tin mới nhất vụ 2 người Việt mất tích vì tai nạn lật tàu đánh cá ở Hàn Quốc - Ảnh 1
Chiếc tàu đánh cá nặng 24 tấn bị lật ở vùng biển cách đảo Daebichi không có dân cư 16,6 km, lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm 9 ngư dân mất tích, trong số này có 2 công dân Việt Nam - Nguồn: báo Người Lao động

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã chủ động làm việc với Bộ Ngoại giao và Cảnh sát biển Hàn Quốc về vụ việc, chỉ đạo Ban quản lý lao động yêu cầu công ty phái cử cùng các cơ quan chức năng xác định nhân thân thuyền viên bị nạn. 

Đại sứ quán cũng liên hệ thông báo cho gia đình 2 công dân gặp nạn và hướng dẫn các thủ tục cần thiết.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, chính quyền sở tại hết sức quan tâm và hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán trong việc xử lý những vấn đề liên quan đến công dân Việt Nam trong vụ tai nạn này.

Trước đó, Hãng tin Yonhap đưa tin vụ tai nạn lật tàu được báo cáo lúc 23h19 ngày 4/2. Nhà chức trách cho biết chiếc tàu đánh cá nặng 24 tấn bị lật ngoài khơi bờ biển phía tây nam Hàn Quốc, cách hòn đảo không có người sinh sống Daebichi 16,6km.

Đảo Daebichi cách huyện Sinan, tỉnh Nam Jeolla 20km về phía tây nam. Sinan bao gồm rất nhiều hòn đảo (cả có người lẫn không có người sinh sống) ở Hàn Quốc.

Trên con tàu gặp nạn có 12 người, trong đó có 3 người nước ngoài. Có 3 người trên tàu được các thuyền gần đó cứu hộ và chuyển đến bệnh viện. Nguyên nhân vụ tai nạn chưa được truyền thông Hàn Quốc công bố.

Vụ lật tàu đánh cá tại Hàn Quốc: Có 2 ngư dân Việt Nam mất tích

Vụ lật tàu đánh cá tại Hàn Quốc: Có 2 ngư dân Việt Nam mất tích

Các lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm 9 ngư dân mất tích và trong số này có 2 công dân Việt Nam.

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